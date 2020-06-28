Роспотребнадзор: детям до семи лет можно отказаться от масок

Детям до 7 лет носить маски не обязательно, пишет Роспотребнадзор в своем официальном инстаграм-аккаунте. Важно контролировать, чтобы ребенок соблюдал социальную дистанцию в два метра и регулярно использовал антисептик после того, как дотронулся до каких-либо поверхностей в общественных местах.⠀

«При активных движениях, особенно в жаркую погоду, маска быстро увлажняется. В ней тяжело дышать, а главное — она теряет свои защитные свойства. При этом, маски в обязательно нужно носить детям старшего возраста и подросткам, когда они находятся в общественных местах. Это помогает значительно снизить риск распространения инфекции», – написало ведомство.

Публикацию активно комментируют пользователи. «А у более старших детей и у взрослых маска разве не увлажняется? Им не тяжело в ней дышать, особенно в жаркую погоду?», – заметила одна из комментаторов.

Ранее Амур.инфо писало, что жительницу Благовещенска не пустили в магазин, потому что на ее годовалом ребенке не было защитной маски. Женщина сетовала, что в маске малышу тяжело дышать. «Все мы, кроме малыша, были в масках. Как я одену маску на маленького ребенка? У него соска, ему тяжело дышать, маску он будет все равно снимать. Нас попросили уйти из магазина», – рассказывала амурчанка.

Неоднозначную ситуацию, произошедшую с благовещенкой и ее годовалым ребенком, тогда прокомментировали в администрации города. Там сообщили, что требование соблюдать масочный режим для всех жителей областного центра одинаково.