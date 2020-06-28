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Роспотребнадзор: детям до семи лет можно отказаться от масок

Роспотребнадзор: детям до семи лет можно отказаться от масок
Фото: pixabay.com

Детям до 7 лет носить маски не обязательно, пишет Роспотребнадзор в своем официальном инстаграм-аккаунте. Важно контролировать, чтобы ребенок соблюдал социальную дистанцию в два метра и регулярно использовал антисептик после того, как дотронулся до каких-либо поверхностей в общественных местах.⠀

«При активных движениях, особенно в жаркую погоду, маска быстро увлажняется. В ней тяжело дышать, а главное — она теряет свои защитные свойства. При этом, маски в обязательно нужно носить детям старшего возраста и подросткам, когда они находятся в общественных местах. Это помогает значительно снизить риск распространения инфекции», – написало ведомство.

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❗️Детям до семи лет можно отказаться от масок ⠀ Важно контролировать, чтобы ребенок соблюдал социальную дистанцию в два метра и регулярно использовал антисептик после того, как дотронулся до каких-либо поверхностей в общественных местах. ⠀ При активных движениях, особенно в жаркую погоду, маска быстро увлажняется. В ней тяжело дышать, а главное — она теряет свои защитные свойства. ⠀ При этом, маски в обязательно нужно носить детям старшего возраста и подросткам, когда они находятся в общественных местах. Это помогает значительно снизить риск распространения инфекции. ⠀ #coronavirus

Публикация от Роспотребнадзор (@rospotrebnadzor.official)

Публикацию активно комментируют пользователи. «А у более старших детей и у взрослых маска разве не увлажняется? Им не тяжело в ней дышать, особенно в жаркую погоду?», – заметила одна из комментаторов.

Ранее Амур.инфо писало, что жительницу Благовещенска не пустили в магазин, потому что на ее годовалом ребенке не было защитной маски. Женщина сетовала, что в маске малышу тяжело дышать. «Все мы, кроме малыша, были в масках. Как я одену маску на маленького ребенка? У него соска, ему тяжело дышать, маску он будет все равно снимать. Нас попросили уйти из магазина», – рассказывала амурчанка.

Неоднозначную ситуацию, произошедшую с благовещенкой и ее годовалым ребенком, тогда прокомментировали в администрации города. Там сообщили, что требование соблюдать масочный режим для всех жителей областного центра одинаково.

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#дети #коронавирус

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Комментарии
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  • Бань-ши

    Бань-ши
    2 часа назад

    идиотизм

  • Вета007

    Вета007
    2 часа назад

    Отказаться конечно можно, но штрафовать все равно будут... Видимо количество поступающих штрафов сократилось, надо добирать... И не стыдно им ведь...

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Идиотизм полнейший с этими масками

  • Scoville

    Scoville
    1 час назад

    Губернатору можно ещё отказаться от маски.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Взрослым тоже тяжело дышать в жару,она становиться влажной,что тоже отказаться?Она же теряет свои защитные свойства.Объясните как быть,зачем тогда ее носить взрослым?

  • Scoville

    Scoville
    57 минут назад

    Пердеж проходит сквозь трусы и джинсы, как маска из тряпки защитит от вируса?

  • mm_Юра Медведев

    mm_Юра Медведев
    53 минуты назад

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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    52 минуты назад

    Угробим население с рождения!

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