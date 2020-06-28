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Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО

Автостраховщики запустили новую электронную базу данных ОСАГО
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Российский союз автостраховщиков (РСА) 28 июня запустил новую автоматизированную информационную систему ОСАГО, которая позволит централизованно хранить и обрабатывать информацию о полисах. Об этом говорится в сообщении РСА.

В союзе заявили, что новая база данных сделана с нуля за рекордные шесть месяцев. Она обеспечит сохранность страховых данных автовладельцам, а также позволит видеть их являющемуся регулятором рынка Центробанку и профильным федеральным органам.

По словам президента РСА Игоря Юргенса, благодаря новой единой платформе страховые компании будут качественнее и быстрее оказывать услуги для автовладельцев, а ЦБ получит оперативный инструмент для контроля их работы.

Разработку информационной системы выполнила компания «Инфосистемы Джет» на базе программного обеспечения с открытым исходным кодом, пишет РБК. Особенность базы в том, что она может перераспределять вычислительные ресурсы между различными средами — это будет востребовано в весенние месяцы, когда традиционно повышается спрос на полисы ОСАГО, отмечают в РСА.

С марта 2020 года в России действует новый «двойной» полис ОСАГО, на обратной стороне которого можно указывать данные о договоре каско. Отдельный документ при этом заключать не требуется. Его можно приобретать как в бумажном, так и в электронном виде.

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#транспорт

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    7 минут назад

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