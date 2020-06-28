Выпускницу ДальГАУ наградили в эфире Первого канала

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Елена Смирнова представила Дальний Восток на всероссийском онлайн-выпускном для студентов вузов «Выпускник-2020». Он прошел в субботу, 27 июня. Выпуск уже появился на официальном сайте Первого канала (хронометраж – 18:00).

Чтобы отобрать выпускников вузов, которые примут участие в мероприятии, организаторы отсмотрели около 4 000 анкет. Всего отобрали 10 выпускников, Елена представила Дальневосточный федеральный округ.

Елена – зоолог-генетик, закончила бакалавриат факультета ветеринарной медицины и зоотехнии ДальГАУ. Темой своей дипломной работы Елена выбрала внедрение молекулярно-генетических технологий в селекционные программы чистокровных верховых лошадей. Как признается студентка, лошадей она любит еще со школы.

«Это очень больно, когда жеребенок рождается с каким-то отклонением. Так как заболевание генетическое, наследственное, ты никак не сможешь его вылечить, но благодаря науке, которую мы изучаем, это можно предвидеть и предотвратить и получить здорового жеребенка», – говорит девушка в подготовленном ролике для онлайн-выпускного.

Девушка планирует продолжить обучение в магистратуре по направлению биотехнологии животных, заниматься наукой и преподавать. Ко всему Елена еще и волонтер. Во время пандемии COVID-19 она помогает пожилым людям и оказывает другую помощь.

Елену Смирнову наградили специальной статуэткой как лучшую выпускницу. Кроме того ей вручили памятную грамоту и медаль за волонтерство. Медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» была учреждена указом президента, она вручается всем наиболее активным участникам акции.