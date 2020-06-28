Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость
сегодня, 18:06 0

Выпускницу ДальГАУ наградили в эфире Первого канала

Выпускницу ДальГАУ наградили в эфире Первого канала
Фото: скриншот видео

Жительницу Амурской области, выпускницу Дальневосточного ГАУ Елену Смирнову наградили в эфире Первого канала. Девушка вошла в десятку лучших выпусков страны. Награду вручил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Елена Смирнова представила Дальний Восток на всероссийском онлайн-выпускном для студентов вузов «Выпускник-2020». Он прошел в субботу, 27 июня. Выпуск уже появился на официальном сайте Первого канала (хронометраж – 18:00).

Чтобы отобрать выпускников вузов, которые примут участие в мероприятии, организаторы отсмотрели около 4 000 анкет. Всего отобрали 10 выпускников, Елена представила Дальневосточный федеральный округ.

Елена – зоолог-генетик, закончила бакалавриат факультета ветеринарной медицины и зоотехнии ДальГАУ. Темой своей дипломной работы Елена выбрала внедрение молекулярно-генетических технологий в селекционные программы чистокровных верховых лошадей. Как признается студентка, лошадей она любит еще со школы.

«Это очень больно, когда жеребенок рождается с каким-то отклонением. Так как заболевание генетическое, наследственное, ты никак не сможешь его вылечить, но благодаря науке, которую мы изучаем, это можно предвидеть и предотвратить и получить здорового жеребенка», – говорит девушка в подготовленном ролике для онлайн-выпускного.

Девушка планирует продолжить обучение в магистратуре по направлению биотехнологии животных, заниматься наукой и преподавать. Ко всему Елена еще и волонтер. Во время пандемии COVID-19 она помогает пожилым людям и оказывает другую помощь.

Елену Смирнову наградили специальной статуэткой как лучшую выпускницу. Кроме того ей вручили памятную грамоту и медаль за волонтерство. Медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» была учреждена указом президента, она вручается всем наиболее активным участникам акции.

Просмотров всего: 1

#вузы

распечатать


Общество 3

Амурская выпускница представит Дальний Восток на Всероссийском онлайн-выпускном
Общество 5

В амурских вузах увеличилось количество бюджетных мест
Общество

Астрономы в содружестве с амурским вузом нашли источник космических нейтрино
Общество 9

Студентам вузов и ссузов могут разрешить вести уроки в школах
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь