С рассыпающейся многоэтажки в Благовещенске сняли опасные кирпичи (видео)

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28 июня силами управляющей компании «Евросервис», на обслуживании которой находится проблемный дом, при содействии управления ЖКХ и управления по делам ГО ЧС администрации города Благовещенска была проведена работа по частичному обрушению отслоившегося облицовочного кирпича.

Специалисты управляющей компании удалили опасные фрагменты кладки с пилястры с третьего до пятого этажа. В связи с высокой влажностью наружного воздуха, постоянными дождями ситуация с отслоением кирпича усугубилась. Перепады температур также негативным образом влияют на состояние фасада, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Этот дом, как сообщало Амур.инфо, построен и сдан в 2009 году компанией «Дальсвет». Вскоре застройщик обанкротился, а жильцы новостройки стали жаловаться на плохое качество строения. Первое обрушение кирпичей с фасада произошло 25 июня 2016 года. Тогда кладку закрепили. 3 июля 2018 года произошло второе обрушение. Проведенная экспертиза показала, что здание было построено с грубыми нарушениями.

Администрация города Благовещенска готова оказать помощь в ремонте дома и выделить около 10 миллиона рублей из бюджета на работы по демонтажу фасада и усилению несущих стен. Однако в комплексе весь необходимый объем ремонта, который включает также восстановление фасада дома, требует затрат в размере 30 миллионов рублей. Оставшиеся средства и должен был выделить Фонд капремонта. Вместе с тем, от взятых на себя обязательств Фонд отказался. Поэтому приступить к ремонту в настоящее время невозможно.