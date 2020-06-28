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С рассыпающейся многоэтажки в Благовещенске сняли опасные кирпичи (видео)

С рассыпающейся многоэтажки в Благовещенске сняли опасные кирпичи (видео)
Фото: скриншот видео

На фасаде проблемного жилого дома № 295 по улице Зейской в Благовещенске провели искусственное обрушение отслоившегося кирпича. На 3 июля в городском суде назначено первое заседание по иску прокуратуры о понуждении регионального Фонда капитального ремонта провести ремонт многоквартирного дома.

28 июня силами управляющей компании «Евросервис», на обслуживании которой находится проблемный дом, при содействии управления ЖКХ и управления по делам ГО ЧС администрации города Благовещенска была проведена работа по частичному обрушению отслоившегося облицовочного кирпича.

Специалисты управляющей компании удалили опасные фрагменты кладки с пилястры с третьего до пятого этажа. В связи с высокой влажностью наружного воздуха, постоянными дождями ситуация с отслоением кирпича усугубилась. Перепады температур также негативным образом влияют на состояние фасада, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Этот дом, как сообщало Амур.инфо, построен и сдан в 2009 году компанией «Дальсвет». Вскоре застройщик обанкротился, а жильцы новостройки стали жаловаться на плохое качество строения. Первое обрушение кирпичей с фасада произошло 25 июня 2016 года. Тогда кладку закрепили. 3 июля 2018 года произошло второе обрушение. Проведенная экспертиза показала, что здание было построено с грубыми нарушениями.

Администрация города Благовещенска готова оказать помощь в ремонте дома и выделить около 10 миллиона рублей из бюджета на работы по демонтажу фасада и усилению несущих стен. Однако в комплексе весь необходимый объем ремонта, который включает также восстановление фасада дома, требует затрат в размере 30 миллионов рублей. Оставшиеся средства и должен был выделить Фонд капремонта. Вместе с тем, от взятых на себя обязательств Фонд отказался. Поэтому приступить к ремонту в настоящее время невозможно.

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#строительство

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    1 час назад

    а автора сего кала ситуация не интересует никак?

    или он четко уверен что здание эксплуатировалост с нарушениясм?

    Где совесть у человека? Не бедный.

    До недавнего времени депутат городской о народе думал, ни спал ни ел.

    А щас в Свободный свалил на теплую работенку в заместителем мэра.

    И не поверите замом по строительству, не имея профильного образования.

    Что дальше рушиться все его творения будут.

    Может быть пора и власть употребить?

    КАА тут некоторых хитрых строителей нагибал не по детски.

    А этот, так и будет шустрить дальше.

  • Бань-ши

    Бань-ши
    29 минут назад

    почему деньги уходят из нищего городского бюджета?

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    20 минут назад

    Действительно. Почему должен платить муниципалитет за некачественные работы? Пусть тот кто строил дом из своего кармана и заплатит.

  • ay

    ay
    7 минут назад

    Лелик и БоликДействительно. Почему должен платить муниципалитет за некачественные работы? Пусть тот кто строил дом из своего кармана и заплатит.


    У него нет денег. Построил фигню и нарулил из города. Так и надо делать. Пущай горожане заплатят налогами и взносами в ФКР за эту залепу. Нормальные пацаны никогда и ни за что не платят. Нашли лоха, Ога.

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