В Приамурье следователи поводят проверку по факту гибели 11-летнего мальчика

В Магдагачинском районе по факту гибели в водоеме несовершеннолетнего проводится доследственная проверка. 26 июня в озере, расположенном возле села Сиваки Магдагачинского района, обнаружено тело 11-летнего мальчика с признаками утопления.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства гибели несовершеннолетнего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает амурское следственное управление СКР.

Как писало Амур.инфо, в пожарную часть поселка обратились двое местных жителей. Они сообщили, что недалеко от поселка возле водоема нашли детские вещи и велосипед. Пожарные выехали на место и обнаружили в водоеме тело мальчика.

В Амурской области с 14 июня действует запрет на посещение водоемов детьми без сопровождения родителей или законных опекунов. Запрет касается детей в возрасте до 14 лет. На берегах рек и озер, которых нет в перечне мест массового отдыха, они могут находиться только в сопровождении родителей либо лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Несовершеннолетним запрещено появляться в необорудованных местах отдыха у водоемов, где нет спасательных постов, не организовано дежурство спасателей и не обследовано дно водоемов водолазами.