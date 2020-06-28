В Благовещенске для марафона «Крылья» средства собрали на «Авто-Прятках»

В Благовещенске есть сообщество автолюбителей, которые играют в «Авто-Прятки». Оно существует больше 7 лет. В команде около 200 человек. Игра состоит в том, что нужно спрятать машину в заданном квадрате. Игра бесплатная.

«Ребята приезжают на северную парковку "Островов". Там стоит машина на аварийке. К ней подходят люди, регистрируют госномер, цвет и марку. Все общаемся. Квадрат фотографируем в 2ГИС, рассылаем. Напоминаем, что не нарушаем правила, не беспокоим местных жителей музыкой и громкими звуками. На одной игре бывает 15-20 машин. У нас есть свои правила в игре. Можно прятать машину, забрасывая ее ветками, строительным мусором или покрывалами, но номер закрывать нельзя. Игра проходит почти ночью, она длится до 24 часов», - рассказала организатор игры «Авто-Прятки» Наталья Бабий.

«Авто-Прятки» в ночь на 27 июня посвятили благотворительному марафону «Крылья», в ней приняли участие 22 человека.

Участники дружат вне игр, отдыхают на природе.

«Раньше мы никогда не собирали на "Крылья". О марафоне узнали от одного из автоклубов. Но помогали людям и раньше. Помню, собирали как-то бабушке из одной деревни, у нее сгорел дом, перевели ей. Еще делали благотворительную игру для помощи семье из Тамбовского района, у молодого парня там была саркома. Люди у нас очень отзывчивые и всегда готовы помочь», - рассказала Наталья.

Вместе с деньгами автолюбители передали записки с трогательными пожеланиями.

Седьмой благотворительный марафон «Крылья» прошел 27 июня. Его организаторами традиционно были информагентство «Амур.инфо» и Амурское отделение Российского детского фонда. В студии прямого эфира с благотворительными взносами побывали губернатор Амурской области Василий Орлов, депутаты Законодательного собрания, министры регионального правительства, заместители мэра Благовещенска, мэр Белогорска, представители силовых структур, бизнесмены, общественники и многие другие - в общей сложности, более 30 человек. Артисты Амурской областной филармонии показали 15 концертных номеров, которые помогли сделать эфир еще более значимым.

В итоге было собрано 686 300 рублей. Из них 500 тысяч рублей будет направлено на проведение курса кинезиотерапии для детей с ДЦП со всей области.

Организаторы приняли решение продлить марафон на месяц.

«Учитывая особенности этого года, мы решили продлить марафон до 27 июля. Поэтому все, кто не успел принять участие в "Крыльях", может это сделать. Перечисления будут приниматься еще месяц на расчетный счет марафона в детском фонде, а также по короткому номеру мобильных операторов Билайн и МТС», - рассказала организатор марафона Елена Морева.

Организаторы призывают всех неравнодушных людей воспользоваться возможностью онлайн-перевода средств для лечения больных детей. Все просто - перечислить средства абоненты МТС и Билайна могут на короткий номер 3434 - слово АМУР и сумма перевода. Прямая ссылка на банковский перевод в инстаграм-аккаунте Амур.инфо. Также необходимо убедиться, что на мобильном балансе достаточно средств. После денежного перевода на балансе должно остаться не менее 50 рублей – это требование большинства мобильных операторов. Допустимый размер пожертвований через СМС составляет от 10 рублей до 15 000 рублей.

Либо можно сделать пожертвование с помощью банковской карты https://www.amurdetfond.ru/#forma Участие в марафоне может принять любой желающий – как частное лицо, так и компания.

С 2014 года на благотворительном марафоне «Крылья» было собрано более 3 миллионов 800 тысяч рублей. На эти средства 210 маленьких амурчан прошли курс лечения методом кинезиотерапии.