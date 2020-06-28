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Наибольший прирост дал Благовещенск: в Приамурье 41 новый случай COVID-19

Наибольший прирост дал Благовещенск: в Приамурье 41 новый случай COVID-19
Фото: pixabay.com

28 июня в Амурской области в установленном порядке лабораторно подтвержден 41 новый случай COVID-19. В Благовещенске зарегистрировано 22 новых случая, в Райчихинске – 6, в Свободном – 4, в Тамбовском районе – 3, в Тынде – 2, в Октябрьском районе – 2, в Благовещенском и Свободненском районах – по 1.

Темп прироста за последние сутки – 2,5 %.

Таким образом, с нарастающим итогом в области выявлено 1 651 случай новой коронавирусной инфекции. 540 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

Показатель заболеваемости – 208,98 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46,3 %, ОРВИ – 38,3 %, бессимптомная форма – 15,4 %. Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,2 %.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на заболевание в отношении 2 581 человека, бывших в контакте с заболевшими. Из них на изоляции по месту жительства находится 2 574 человека, в изоляторах – 7 человек.

Проведено 103 114 исследований, в том числе 36 840 исследований (35,7 %) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области».

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Комментарии
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  • Бань-ши

    Бань-ши
    2 часа назад

    да давайте уже все переболеем

  • Никааааа

    Никааааа
    1 час назад

    Я не хочу)))

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