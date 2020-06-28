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На поддержку ПФР уйдет более 20 % расходов федерального бюджета

На поддержку ПФР уйдет более 20 % расходов федерального бюджета

Федеральный бюджет обеспечит более 40 % доходов Пенсионного фонда России в ближайшие три года. Это следует из проекта основных характеристик бюджета ПФР на 2021-2023 годы.

По сравнению с 2020 годом федеральные трансферты ПФР в 2021-2023 годах увеличатся почти на 1 триллион рублей. Так, если в нынешнем году они составили 3 217,4 миллиарда, то в 2021 году прогнозируется выделить уже 4 119,7 миллиарда, в 2022 - 4 309,5 миллиарда и в 2023 году - 4 300,7 миллиарда рублей. При этом общие доходы ПФР, по прогнозу, в 2020 году составят 8 937,3 миллиарда, в 2021 году - 9 665,2 миллиарда, в 2022 - 10 213,7 миллиарда и в 2023 - 10 633,0 миллиарда рублей.

Таким образом, в следующем году в Пенсионный фонд будет направлено более 20 % всех расходов федерального бюджета. Минфин России предлагает зафиксировать бюджетные расходы 2021 года на уровне 2020 года - 19,7 триллиона рублей, предложение было включено в общенациональный план восстановления экономики, представленный в начале июня. В 2019 году в Пенсионный фонд было переведено 18 % всех расходов федерального бюджета.

Половина федеральной дотации Пенсионному фонду идет на выплату страховой пенсии по старости. Из проекта бюджета ПФР следует, что страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы в 2021 году на 6,3%, в 2022 году - на 5,9%, в 2023 году - на 5,6%. При этом по итогам 2020 года ЦБ пока ожидает инфляцию ниже 4%. Средняя пенсия по старости неработающих пенсионеров составит 17 432 рубля в 2021 году, 18 357 рублей в 2022 году, 19 283 рубля в 2023 году.

По словам первого зампреда Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерия Рязанского, в том, что дефицит Пенсионного фонда будет больше обычного, нет ничего неожиданного. Из-за ограничительных мер, вызванных пандемией коронавируса, более двух месяцев не работали предприятия торговли и сферы услуг, поэтому сократились отчисления в социальные фонды. Кроме того, для поддержки малого и среднего бизнеса ставка взносов в Пенсионный фонд сократилась с 22 до 10% от зарплаты свыше МРОТ. Тем не менее, как подчеркивает Рязанский, на запланированной индексации пенсий это никак не отразится, сообщает «Российская газета».

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#пенсии #финансы

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Комментарии
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  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    2 часа назад

    вначале тырили как напуганные.

    затем разбазаривали под видом реформ.

    а теперь мужественно преодалевают.

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