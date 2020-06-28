В Приамурье 28 июня ожидаются сильные ливни

По информации Амурского центра гидрометеорологической службы, 28 июня местами в регине ожидаются сильные ливни. Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об ухудшении погодных условий.

Всем рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.

Главное управление МЧС России по Амурской области предупреждает, при ухудшении погодных условий есть вероятность увеличения количества ДТП, возникновения аварийных ситуаций на объектах ТЭК и ЖКХ, повреждение и подмыв линий связи и электропередачи, другие нарушения в работе систем жизнеобеспечения.

Выпавшие обильные осадки могут привести к кратковременным подтоплениям придворовых территорий, подъемам уровней воды в малых реках с подтоплением низкопойменных мест, размытием грунтовых покрытий на местных дорогах.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает жителям и гостям Приамурья о необходимости соблюдения мер безопасности. В случае возникновения нештатных ситуаций можно звонить по номеру 101 - для набора со всех операторов мобильной связи, 112 - это единый телефон вызова экстренных оперативных служб.

Как сообщало Амур.инфо, в ночь на 28 июня на Благовещенск обрушился очередной «тропический» ливень. Выпало 10 миллиметрах осадков, это треть декадной нормы. А с начала июня амурская столица приняла беспрецедентные три месячные нормы дождевых вод - выпало 256 миллиметров осадков по сравнению с 85 среднемесячными. Это больше чем в три раза.

В городе и пригороде подтоплены дороги и дворы, а также частный сектор, который расположен в низменностях. Городские аварийные службы производят откачивание воды, устраиваются дополнительные водоотводные канавы. Заявки от населения в многоквартирных жилых домах принимают управляющие компании, в частном секторе – Единая дежурная диспетчерская служба города по телефону 202-112.

По прогнозу на 29 июня также ожидаются дожди и грозы.