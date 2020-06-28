Дожди и грозы: прогноз погоды в Амурской области на 29 июня

Преимущественно без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Такой будет погода в Благовещенске 29 июня.

Ветер ожидается северо-восточный, ночью слабый, днем до умеренного. Температура ночью - около 15 градусов, днем 23…25 градусов.

По области ночью переменная облачность, местами небольшой дождь, в утренние часы в отдельных районах туман. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду. Температура 11…16 градусов, местами по северу 5…10 градусов.

Днем по области ожидается переменная облачность, по югу и местами по северу кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный, северо-восточный 2-7 метров в секунду, при грозе - до 13 метров в секунду. Температура 25…30 градусов, при дожде 19…24 градуса, сообщает Амурский гидрометцентр.