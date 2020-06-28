От сырости в Благовещенске развелись щитни - современники динозавров

В Благовещенске после продолжительных дождей в мелких теплых лужах стали активно размножаться щитни. Эти водные обитатели «помнят» еще динозавров.

В редакцию Амур.инфо обратились читатели, которые встревожены появлением в лужах Благовещенска в большом количестве странных существ.

«Ничего удивительного, это - как говорить о воробьях. На всех континентах щитень представлен, кроме Антарктиды. У них интересна стратегия выживания - при угрозе пересыхания временного водоема они откладывают цисты, которые устойчивы к высыханию. Когда водоем наполняется, из цист порциями вылупляются личинки. Кушает всех, кто мельче его, - рассказал кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии и методики обучения биологии БГПУ Александр Барбарич. - Если говорим о современниках динозавров, то щитень европейского вида, он действительно считается одним из древних видов. У нас живет такой вид - щитень весенний. Они начинают появляться в апреле. Все лето почти выводится потомство. Активные дожди - и вот, пожалуйста, господа щитни живут и процветают».

Название щитня происходит от щитка, который почти полностью покрывает спину животного.

Их вид не изменился в основных чертах со времен триасового периода. Это было 220—230 миллионов лет назад, в то время только-только появились динозавры, у растений ещё не было цветов, а на Земле был единственный континент Пангея. Питаются эти животные икрой лягушек и рыб.

Примечательно, что на территории Благовещенска находится «кладбище динозавров», поэтому размножение «живых ископаемых» можно расценивать, как встречу времен.