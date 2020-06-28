Через мой двор теперь хлещет горная река: пригород Благовещенска тоже страдает от последствий «тропического» ливня

В Амур.инфо продолжают обращаться жители Благовещенска и пригорода, пострадавшие от подтопления из-за сильного ливня, который прошел в ночь на 28 июня. Жительница села Кантон-Коммуна сообщила, что через ее двор льет настоящая горная река дождевых вод.

«Это началось ночью. За минуты поток превратился в горную реку, которая сносила всё. Полетели вода, камни, песок. Как показывают во всяких страшных видео. Было очень страшно, - рассказала пенсионерка Валентина Хмелькова. - У нас нет дорожной канавы. И все идет с дороги к нам во двор. Дождей стало больше, и вся эта вода сливается отовсюду и хлещет через мой двор. В этом году потоки получаются уже очень большими».

Пенсионерка сообщила также, что жалобы в местную администрацию - а Кантон-Коммуна относится к Новотроицкому сельсовету - эффекта не дают.

Как сообщил Амур.инфо дежурный синоптик, с начала месяца в Благовещенске и пригороде выпало 256 миллиметров осадков по сравнению с 85 среднемесячными. Это больше чем в три раза. В ночь на 28 июня на Благовещенск обрушился очередной «тропический» ливень. Выпало 10 миллиметров осадков, это треть декадной нормы.

В Благовещенске городские власти начали откачивание воды с подтопленных территорий, также копаются водоотводные канавы.

В Амур.инфо продолжают поступать сообщения от жителей, к примеру, обратились жильцы дома по улице Батарейной, 56/22 с криком о помощи «страдаем каждый год».