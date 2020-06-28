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В Амурской области ночью автомобиль слетел с моста

В Амурской области ночью автомобиль слетел с моста

Вблизи поселка Дубовка, примыкающего к Свободному на западной окраине города, в ночь на 28 июня случилось смертельное происшествие. С моста слетел автомобиль.

Об это сообщил паблик @dpscontrol_amurskaya_oblast.

«27 июня в 23.05 поступило сообщение о том, что в районе поселка Дубовка вблизи города Свободного за пределами дороги обнаружен автомобиль Toyota Corolla Spacio. Водитель скончался на месте. Обстоятельства устанавливаются», - сообщили в пресс-службе ГИБДД области.

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#ДТП #происшествия

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