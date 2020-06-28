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В Благовещенске в ночь на 28 июня опять прошел «тропический ливень» (видео)

В Благовещенске в ночь на 28 июня опять прошел «тропический ливень» (видео)
Фото: admblag.ru

В ночь на 28 июня на Благовещенск обрушился очередной «тропический» ливень. Дежурный синоптик сообщил о 10 миллиметрах осадков, это треть декадной нормы. А с начала июня амурская столица приняла беспрецедентные три месячные нормы дождевых вод.

Как сообщил синоптик, с начала месяца в Благовещенске выпало 256 миллиметров осадков по сравнению с 85 среднемесячными. Это больше чем в три раза.

В городе подтоплены дороги и дворы, а также частный сектор, который расположен в низменностях. Сотрудники МКП «ГСТК», городского поисково-спасательного отряда задействованы в устранении последствий непрекращающихся ливней круглосуточно. Работа продолжается во всех районах города, которые наиболее страдают от рекордных в этом году осадков.

«Откачивают воду в селе Верхнеблаговещенском. Бригады МКП «ГСТК» ведут работу по очистке ливневых канав. Сегодня вакуумные машины направлены на откачку воды в микрорайон на улицу Дьяченко, в частный сектор в районе Асташинских озер по улице Железнодорожной, в район 5-й стройки на пересечение улиц Молодёжной и Школьной. По последнему адресу с завтрашнего дня МКП «ГСТК» для отвода воды приступает к обустройству ещё одного кювета до водоотводной канавы по улице Театральной.

Оперативно направлена техника для засыпки ручья, подмывающего дорогу, в село Белогорье.

Также спецтехника задействована на откачке воды из подтопленных социальных объектов: поликлиника № 1, детский сад № 67, корпус прогимназии по улице Широкой, 51», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заявки от населения в многоквартирных жилых домах принимают управляющие компании, в частном секторе – Единая дежурная диспетчерская служба города по телефону 202-112.

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#погода

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    2 часа назад

    Опять неожиданно...

  • Аутист

    Аутист
    2 часа назад

    А был бы Михуля, ужы фсё бы атсасали с улиц!!!

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Прорезание отверстий ливнёвок на ул. Калинина не помогло?

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Походу, тропические ливни и есть наша новая норма :(

  • White Wolf

    White Wolf
    1 час назад

    Корабли в нашей гавани, не взлетим, так поплаваем :)

  • Myxira

    Myxira
    30 минут назад

    anschutka

    Походу, тропические ливни и есть наша новая норма :(



    Не помню, каким было лето 2017, но в 2018 - дожди и наводнение. Прошлое лето - дожди. Как минимум, третий год подряд...

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