В Благовещенске в ночь на 28 июня опять прошел «тропический ливень» (видео)

В ночь на 28 июня на Благовещенск обрушился очередной «тропический» ливень. Дежурный синоптик сообщил о 10 миллиметрах осадков, это треть декадной нормы. А с начала июня амурская столица приняла беспрецедентные три месячные нормы дождевых вод.

Как сообщил синоптик, с начала месяца в Благовещенске выпало 256 миллиметров осадков по сравнению с 85 среднемесячными. Это больше чем в три раза.

В городе подтоплены дороги и дворы, а также частный сектор, который расположен в низменностях. Сотрудники МКП «ГСТК», городского поисково-спасательного отряда задействованы в устранении последствий непрекращающихся ливней круглосуточно. Работа продолжается во всех районах города, которые наиболее страдают от рекордных в этом году осадков.

«Откачивают воду в селе Верхнеблаговещенском. Бригады МКП «ГСТК» ведут работу по очистке ливневых канав. Сегодня вакуумные машины направлены на откачку воды в микрорайон на улицу Дьяченко, в частный сектор в районе Асташинских озер по улице Железнодорожной, в район 5-й стройки на пересечение улиц Молодёжной и Школьной. По последнему адресу с завтрашнего дня МКП «ГСТК» для отвода воды приступает к обустройству ещё одного кювета до водоотводной канавы по улице Театральной.

Оперативно направлена техника для засыпки ручья, подмывающего дорогу, в село Белогорье.

Также спецтехника задействована на откачке воды из подтопленных социальных объектов: поликлиника № 1, детский сад № 67, корпус прогимназии по улице Широкой, 51», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заявки от населения в многоквартирных жилых домах принимают управляющие компании, в частном секторе – Единая дежурная диспетчерская служба города по телефону 202-112.