В Амурской области 50 % проголосовавших сделали это на придомовых территориях

Половина жителей Амурской области, проголосовавших за три дня по поправкам к конституции РФ, сделали это на придомовых территориях. Об этом сообщила в субботу в ходе телемоста в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ председатель избирательной комиссии Амурской области Елена Воробьева.

Согласно данным, размещенным на сайте ЦИК, по состоянию на 26 июня в Амурской области проголосовали 89 071 человек. В регионе 25 июня открылись все 760 избирательных участков, в том числе 22 временных, в списки участников голосования внесены более 615 тысяч человек.

«С 25 июня реализован новый для нас механизм - голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования. Как показывает статистика трех дней проведения голосования, почти 50 % тех, кто пришел проголосовать, воспользовались этой возможностью. Это действительно и безопасно, и удобно», - сказала Воробьева.

Она также добавила, что жителями региона подано 28 тысяч заявлений о голосовании на дому - это организовано в первую очередь для тех, кто соблюдает режим самоизоляции.

Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях в Приамурье началось с 17 июня. Речь идет о родовых общинах, погранзаставах, старательских артелях, метеопостах, до избирателей, проживающих в таких местах, члены участковых комиссий добираются на вертолетах, вездеходах, гусеничным транспортом.



«Всего у нас в графике запланировано посещение 108 таких мест, на сегодня голосование проведено уже на 73 таких территориях, и оно еще будет продолжаться. У нас ни один участник голосования, проживающий в труднодоступных, отдаленных местностях, не останется без возможности проголосовать», - отметила Воробьева.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня с 25 по 30 июня, предусмотрено голосование вне помещения, в том числе на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что активное голосование идет в отдаленных территориях Амурской области. Так, в Зейском районе члены избирательной комиссии облетели на вертолете 30 оленеводов, старателей и гидрологов, которые живут в тайге.