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В Амурской области 50 % проголосовавших сделали это на придомовых территориях

В Амурской области 50 % проголосовавших сделали это на придомовых территориях

Половина жителей Амурской области, проголосовавших за три дня по поправкам к конституции РФ, сделали это на придомовых территориях. Об этом сообщила в субботу в ходе телемоста в информационном центре Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ председатель избирательной комиссии Амурской области Елена Воробьева.

Согласно данным, размещенным на сайте ЦИК, по состоянию на 26 июня в Амурской области проголосовали 89 071 человек. В регионе 25 июня открылись все 760 избирательных участков, в том числе 22 временных, в списки участников голосования внесены более 615 тысяч человек.

«С 25 июня реализован новый для нас механизм - голосование на придомовых территориях, на территориях общего пользования. Как показывает статистика трех дней проведения голосования, почти 50 % тех, кто пришел проголосовать, воспользовались этой возможностью. Это действительно и безопасно, и удобно», - сказала Воробьева.

Она также добавила, что жителями региона подано 28 тысяч заявлений о голосовании на дому - это организовано в первую очередь для тех, кто соблюдает режим самоизоляции.

Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных местностях в Приамурье началось с 17 июня. Речь идет о родовых общинах, погранзаставах, старательских артелях, метеопостах, до избирателей, проживающих в таких местах, члены участковых комиссий добираются на вертолетах, вездеходах, гусеничным транспортом.

«Всего у нас в графике запланировано посещение 108 таких мест, на сегодня голосование проведено уже на 73 таких территориях, и оно еще будет продолжаться. У нас ни один участник голосования, проживающий в труднодоступных, отдаленных местностях, не останется без возможности проголосовать», - отметила Воробьева.

Общероссийское голосование стартовало в четверг, 25 июня, на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могут проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования будут открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования. Помимо голосования до основного дня с 25 по 30 июня, предусмотрено голосование вне помещения, в том числе на придомовых территориях, бесконтактное голосование на дому, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что активное голосование идет в отдаленных территориях Амурской области. Так, в Зейском районе члены избирательной комиссии облетели на вертолете 30 оленеводов, старателей и гидрологов, которые живут в тайге.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Petta

    Petta
    3 часа назад

    Как же так? Памфилова с4азала что на пеньках, багажниках и под навесами у нас никто не голосует. А как же списки? Или их клонировали?

  • invv

    invv
    3 часа назад

    Придомовые территории - это где? Хоть бы написали поконкретнее.

  • Демидыч

    Демидыч
    3 часа назад

    это позоруха войдёт в историю

  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    Голосуй не голосуй всё равно получишь... Путин В. В.

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Где-то в далекой во дворах по улице Северной

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    2 часа назад

    Бред...

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    2 часа назад

    Афёра века войдёт в историю! В учебниках будущего, будут изучать этот феномен дебилизации))

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    2 часа назад

  • Scoville

    Scoville
    2 часа назад

    Одни старухи ходят голосовать.Они хоть эти поправки читали?

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    По квартирам тоже ходят, и в подъезде проголосить предлагают.

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