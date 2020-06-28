В Благовещенске выявлено больше тысячи жителей, контактных по COVID-19

В Амурской области выявлено 2 574 человека, контактных по COVID-19, они находятся на домашней самоизоляции, в изоляторы помещены еще семь человек.

Больше всего контактных - в Благовещенске - 1192 человека, в Свободном - 558. Проводится работа по их медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию.

Коэффициент распространения инфекции сократился до 0,8, а в частности, в Благовещенске он составил 0,9, в Благовещенском районе - 1.

Как сообщалось ранее, с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1610 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19, 539 из которых завершились выздоровлением.

Заболевшие – жители г. Благовещенска (659 человек), Благовещенского района (43 человека) г. Белогорска (40 человек), Белогорского района (1 человек) г. Тынды (126 человек), г. Зеи (9 человек), Магдагачинского района (43 человека), г. Свободного (390 человек), г. Шимановска (49 человек), Шимановского района (11 человек), пгт. Прогресс (4 человека), Завитинского района (3 человека), Ивановского района (20 человек), Бурейского района (3 человека), Серышевского района (44 человека), г. Райчихинск (22 человека), Константиновского района (5 человека), Сковородинского района (33 человека), Тындинского района (12 человек), Ромненского района (1 человек), Тамбовского района (48 человек), Михайловского района (17 человек), Мазановского района (22 человека), Архаринского района (2 человека).

По состоянию на 27 июня зарегистрировано 9 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

На новую коронавирусную инфекцию проведено 101 164 исследования, в том числе за последние сутки – 3 089. Показатель тестирования составил 248,2 на 100 тысяч населения, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.