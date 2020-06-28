Губернатор Амурской области поддержал инициативу о возрождении областной Доски почета

В Амурской области общественность предлагает вернуть областную Доску почета, посвятив ее добровольцам, а также ввести ежегодную премию лидерам добровольческого движения. Инициативу поддержал губернатор Василий Орлов.

С инициативой об учреждении ежегодной премии за значительный вклад в развитие добровольческой деятельности губернатора Амурской области и создании областной Доски почета добровольчества выступил активист Алексей Тимченко.

Также он предложил каждый год проводить грантовый конкурс социальных проектов и включение в состав общественных советов муниципалитетов представителей молодежи.

«Я уверен, что молодость - это не только определенный период в жизни человека, это скорее - особое состояние души. И пока я тоже чувствую себя довольно молодым», - так начал встречу с активной молодежью губернатор Василий Орлов. На нее были приглашены лауреаты премии губернатора за вклад в развитие государственной молодежной политики Амурской области. По видеосвязи, в уже привычном из-за пандемии формате, участники обсудили вопросы развития волонтерского движения в Приамурье.

«Молодежь Амурской области – 170 тысяч образованных и целеустремленных молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет. В последнее время особенно ярко молодые амурчане проявили себя в общественной и волонтерской деятельности. Помогали людям, находящимся на самоизоляции в период распространения коронавирусной инфекции. Члены стройотрядов показывают своим примером, как должен жить и работать современный молодой человек. Мы различными способами поддерживаем молодежь. Студентам выплачиваются стипендии Муравьева-Амурского, самые активные и инициативные молодые люди получают губернаторские премии, также региональный минобрнауки проводит конкурсы грантов. Только в этом году на вашу самореализацию из областного бюджета выделено свыше 7 миллионов рублей, при необходимости размер средств, может быть увеличен. Главное, чтобы было как можно больше активных людей, стремящихся реализовать интересные проекты», - сказал Василий Орлов.

«Премия добровольцам, и Доска почета нужны. Возможно, вручение первых премий добровольцам можно организовать уже в конце года, в торжественной обстановке. Вопрос включения молодежи в состав общественных советов поднимем на очередном совете глав муниципалитетов», - цитирует губернатора пресс-служба правительства Амурской области.