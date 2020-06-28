Выбор читателей за 27 июня
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 27 июня.
Благовещенцы сняли, как житель Хэйхэ приплыл в Благовещенск на лодке, а затем вернулся обратно (видео)
Вечером пятницы, 26 июня, жители Благовещенска стали свидетелями необычной картины. Из Хэйхэ в Благовещенск на лодке приплыл житель КНР, а через какое-то время беспрепятственно вернулся обратно. Благовещенцы решили, что стали свидетелями незаконного пересечения границы.
В некоторых регионах РФ выплатят по 10 тысяч рублей детям от 16 до 18 лет
Аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте России получает тысячи просьб выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка не до 16 лет, а до 18. Об этом в социальной сети рассказала глава ведомства Анна Кузнецова. Однако в министерстве труда такое предложение не поддержали.
Вирусологи спрогнозировали, что в ближайшее время Россию накроет новая волна коронавируса
Вторая волна коронавируса накроет Россию через две недели. Такой прогноз сделал вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку COVID-19. Он отметил, что в первую очередь под угрозой находятся крупные транспортные города.
В Амурской области временно запрещена продажа алкоголя
27 июня, в День молодежи, в Амурской области нельзя будет купить крепкие напитки. Ограничение будет действовать один день на территории всего региона.
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