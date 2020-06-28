Выбор читателей за 27 июня

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 27 июня.

Вечером пятницы, 26 июня, жители Благовещенска стали свидетелями необычной картины. Из Хэйхэ в Благовещенск на лодке приплыл житель КНР, а через какое-то время беспрепятственно вернулся обратно. Благовещенцы решили, что стали свидетелями незаконного пересечения границы.

Аппарат уполномоченного по правам ребенка при президенте России получает тысячи просьб выплачивать по 10 тысяч рублей на ребенка не до 16 лет, а до 18. Об этом в социальной сети рассказала глава ведомства Анна Кузнецова. Однако в министерстве труда такое предложение не поддержали.

Вторая волна коронавируса накроет Россию через две недели. Такой прогноз сделал вирусолог Михаил Щелканов, который пять лет назад предрек вспышку COVID-19. Он отметил, что в первую очередь под угрозой находятся крупные транспортные города.

27 июня, в День молодежи, в Амурской области нельзя будет купить крепкие напитки. Ограничение будет действовать один день на территории всего региона.