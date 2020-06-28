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сегодня, 07:52 16

Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года

Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035-го.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В нее должны быть заложены увеличение продолжительности жизни населения, остановка миграции из региона, повышение качества жизни.

До 2024 года срок жизни в регионе должен вырасти не менее чем на пять лет, а смертность трудоспособного населения снизиться не менее чем на 35 %. До 2035 года Дальний Восток также должен превысить среднероссийские показатели качества жизни населения и экономического развития.

В цели, достижение которых до 2024 года должно обеспечить правительство, — создание не менее 30 тысяч новых рабочих мест и не менее 200 предприятий на «территориях опережающего социально-экономического развития» и в свободном порту Владивосток. Годовой объем жилищного строительства должен вырасти в 1,6 раза.

Осенью 2019 года министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект национальной программы развития макрорегиона до 2025 года, на перспективу до 2035 года. На Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин одобрил ее основные принципы.

Авторы плана также предлагали остановить миграционный отток, создать новые рабочие места и увеличить объем строительства жилья. Кроме того, в программе было запланировано увеличение транспортной доступности некоторых населенных пунктов, сообщает РБК.

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#строительство

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Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    2 часа назад

    сказочники-вы нам уже столько обещали

  • ay

    ay
    2 часа назад

    По программе 2020 много сделано? Есть сравнительный анализ?

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Программа убития ДВ в действии.

  • Ыукпун

    Ыукпун
    2 часа назад

    А до 2035 года, когда ее наконец то утвердят (раньше же не смогут) и так поживем. Кто- то может и доживет до утверждения (это по заголвку!)

  • invv

    invv
    1 час назад

    Нью-Васюки?!

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Не надоело утверждать программы,надо молча делать,это ваша обязанность ,за это все получают деньги и не малые ,а писанина уже надоела порядком.

  • Maikl

    Maikl
    1 час назад

    Какая по счету программа?)

  • full

    full
    1 час назад

    Вакханалия безответственности продолжается.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    То есть, он всё-таки планирует быть на посту до 2036 года

  • Астана

    Астана
    1 час назад

    Все новые и новые программы утверждают... бабки пилят под это дело...

    Самый богатый вице-премьер за 2018 и 2019 годы - господин Трутнев.. главный по развалу ДВ

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Развивали нас, развивали... да не выразвивовали...

  • не люблю

    не люблю
    52 минуты назад

    да не надо нам никаких программ, нас уже развили, и так как сыр в масле катаемся, вон там деньги нужнее крым кавказ масква

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    51 минута назад

    Программа развития Дальнего Востока до .....

    Пункт первый и самый главный: продать Китаю максимально возможное количество газа, нефти, электроэнергии и прочих природных ресурсов, расположенных на ДВ.

  • Терминатор

    Терминатор
    30 минут назад

    У нас на Дальнем Востоке стабильно. Ничего. Никогда, не эффективно, не выгодно...

  • МастерЛомастер

    МастерЛомастер
    27 минут назад

    Дежавю

    Или театр абсурда

    Скорее бы уже Аврора выстрелила, белорусы зашевелились, а мы всё никак.

  • приехали , вылезай

    приехали , вылезай
    1 минута назад

    Не будет здесь ничего - надо просто это понять , принять и простить ))

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