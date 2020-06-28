Путин поручил утвердить программу развития Дальнего Востока до 2035 года

Президент России Владимир Путин поручил правительству за три месяца утвердить национальную программу развития Дальнего Востока до 2024 года и на перспективу до 2035-го.

Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. В нее должны быть заложены увеличение продолжительности жизни населения, остановка миграции из региона, повышение качества жизни.

До 2024 года срок жизни в регионе должен вырасти не менее чем на пять лет, а смертность трудоспособного населения снизиться не менее чем на 35 %. До 2035 года Дальний Восток также должен превысить среднероссийские показатели качества жизни населения и экономического развития.

В цели, достижение которых до 2024 года должно обеспечить правительство, — создание не менее 30 тысяч новых рабочих мест и не менее 200 предприятий на «территориях опережающего социально-экономического развития» и в свободном порту Владивосток. Годовой объем жилищного строительства должен вырасти в 1,6 раза.

Осенью 2019 года министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики внесло в правительство проект национальной программы развития макрорегиона до 2025 года, на перспективу до 2035 года. На Восточном экономическом форуме президент Владимир Путин одобрил ее основные принципы.

Авторы плана также предлагали остановить миграционный отток, создать новые рабочие места и увеличить объем строительства жилья. Кроме того, в программе было запланировано увеличение транспортной доступности некоторых населенных пунктов, сообщает РБК.