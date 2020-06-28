Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 07:31 0

Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии COVID-19 для санаториев

Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии COVID-19 для санаториев
Фото: Антон Подгайко / ТАСС

Ведомство убрало пункт об обязательном наличии отрицательного теста на коронавирус из своих рекомендаций для санаториев. Однако туристы должны показать справку о том, что не контактировали с зараженными.

Роспотребнадзор отменил требование, согласно которому перед заездом в санатории отдыхающие должны были предоставить справку, свидетельствующую об отрицательных результатах теста на коронавирус, следует из обновленных рекомендаций ведомства.

20 июня Роспотребнадзор выпустил рекомендации для санаториев, в которых говорилось, что они должны принимать отдыхающих только при наличии отрицательных результатов теста на коронавирус, полученных не позднее чем за два дня до даты въезда.

В новых рекомендациях, которые глава ведомства Анна Попова утвердила 23 июня, этого требования нет, однако отдыхающим по-прежнему нужно предоставить справку о том, что они не контактировали с зараженными коронавирусом в течение последних 14 дней. Документ должен быть выдан медицинской организацией не позднее, чем за три дня до даты въезда.

Помимо этого Роспотребнадзор советует заселять в номера санаториев одного-двух человек, если это не члены семьи или живущие вместе люди. Гостиницам ведомство 6 июня рекомендовало «преимущественно одноместное за исключением семейного» размещение гостей, новые рекомендации для отелей не выходили. Позже там пояснили, что при заселении в гостиницу не нужно будет доказывать родство.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 23 июня говорила, что обсуждала с Роспотребнадзором обязательную справку об отрицательном тесте на коронавирус для санаториев, и выразила надежду, что до конца недели это требование уберут.

Изначально предполагалось, что работать будут только санатории с медицинской лицензией, а отдыхающим запретят покидать территорию оздоровительных учреждений. По данным Ростуризма, с 1 июля принять путешественников готовы 67 регионов, сообщает РБК.

Просмотров всего: 475

#отдых #туризм

распечатать


Коронавирус 2

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Общество 11

В Амурской области временно запрещена продажа алкоголя
Общество

Сёла Свободненского района преображаются в рамках инициативного бюджетирования
Общество

В Октябрьском районе Приамурья приводят в порядок сквер
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь