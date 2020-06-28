Роспотребнадзор отменил справки об отсутствии COVID-19 для санаториев

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Ведомство убрало пункт об обязательном наличии отрицательного теста на коронавирус из своих рекомендаций для санаториев. Однако туристы должны показать справку о том, что не контактировали с зараженными.

Роспотребнадзор отменил требование, согласно которому перед заездом в санатории отдыхающие должны были предоставить справку, свидетельствующую об отрицательных результатах теста на коронавирус, следует из обновленных рекомендаций ведомства.

20 июня Роспотребнадзор выпустил рекомендации для санаториев, в которых говорилось, что они должны принимать отдыхающих только при наличии отрицательных результатов теста на коронавирус, полученных не позднее чем за два дня до даты въезда.

В новых рекомендациях, которые глава ведомства Анна Попова утвердила 23 июня, этого требования нет, однако отдыхающим по-прежнему нужно предоставить справку о том, что они не контактировали с зараженными коронавирусом в течение последних 14 дней. Документ должен быть выдан медицинской организацией не позднее, чем за три дня до даты въезда.

Помимо этого Роспотребнадзор советует заселять в номера санаториев одного-двух человек, если это не члены семьи или живущие вместе люди. Гостиницам ведомство 6 июня рекомендовало «преимущественно одноместное за исключением семейного» размещение гостей, новые рекомендации для отелей не выходили. Позже там пояснили, что при заселении в гостиницу не нужно будет доказывать родство.

Глава Ростуризма Зарина Догузова 23 июня говорила, что обсуждала с Роспотребнадзором обязательную справку об отрицательном тесте на коронавирус для санаториев, и выразила надежду, что до конца недели это требование уберут.

Изначально предполагалось, что работать будут только санатории с медицинской лицензией, а отдыхающим запретят покидать территорию оздоровительных учреждений. По данным Ростуризма, с 1 июля принять путешественников готовы 67 регионов, сообщает РБК.