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В Амурской области сельчане заподозрили трагедию, найдя на берегу детские вещи и велосипед

В Амурской области сельчане заподозрили трагедию, найдя на берегу детские вещи и велосипед
Фото: @amurskiespasateli

В пятницу, 26 июня, в пожарную часть-35 поселка Сиваки Магдагачинского района обратились двое жителей населённого пункта. Они сообщили, что недалеко от поселка возле водоема нашли детские вещи и велосипед.

Водоем находится в 6 километрах от села на территории бывшего пионерского лагеря. На место выехали трое сотрудников противопожарной службы области.

В 18.30 огнеборцы обнаружили тело мальчика в водоеме и извлекли его на берег.

На месте работает следственная группа ОМВД Магдагачинского района, сообщает пресс-служба амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

В Амурской области с 14 июня действует запрет на посещение водоемов детьми без сопровождения родителей или законных опекунов. Запрет касается детей в возрасте до 14 лет. На берегах рек и озер, которых нет в перечне мест массового отдыха, они могут находиться только в сопровождении родителей либо лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Несовершеннолетним запрещено появляться в необорудованных местах отдыха у водоемов, где нет спасательных постов, не организовано дежурство спасателей и не обследовано дно водоемов водолазами.

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#дети #МЧС #происшествия

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