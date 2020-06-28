Гороскоп 28 июня: Рыбам необходимо избегать конфликты, у Дев будет много общения

Восход Солнца: 04:21

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Раке.

Овен. В личных отношениях Вас ожидают кардинальные перемены. Возможно, Вы получите долгожданное предложение руки и сердца. Сегодня желательно забыть на некоторое время о хлебе насущном и обычной работе, расслабиться и как следует отдохнуть.Не исключена в этот день радостная встреча со старыми друзьями.

Телец. Сегодня избегайте агрессивности, сдерживайте свои эмоции, чтобы в очередной раз не допустить срывов в отношениях с коллегами по работе и знакомыми. По возможности избегайте контактов с вечно недовольными и скучными людьми. Не забывайте о режиме дня.

Близнецы. Сегодня Близнецы будут склонны демонстрировать чудеса самоорганизации и дисциплины – особенно с учетом того, что все вокруг будет то и дело его отвлекать. День связан с противоречиями, отсутствием взаимопонимания.

Рак. В этот день Ракам достаточно быть собой, чтобы казаться окружающим обаятельным и интересным. День, благоприятный для коммерческих поездок, командировок, заключения долгосрочных финансовых договоров и принятия свежих решений в затянувшихся делах. Велика вероятность выигрыша.

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Лев. Поездки, путешествия и приобретения потребуют значительных денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее. А новые планы потребуют от Вас активности, расширения круга знакомств, установления деловых контактов. Кроме того, вам придется постараться и для достижения гармонии в собственном доме.

Дева. Хороший день во всех отношениях. Ваша активность и деловитость будут отмечены начальством или партнерами по бизнесу. Хороший день для завершения дел, анализа пройденного пути, общения с близким человеком. Много коммуникации ожидается в этот день, в какой-то момент вы даже устанете от общения, поэтому вечер желательно провести в уединении.

Весы. Не исключено, что сегодня Весам удастся реализовать намеченные на день планы, однако велика вероятность конфликтных ситуаций с партнерами или начальством, в результате которых Вы можете пострадать. Проявляйте осмотрительность: сплетни и злые языки постараются вам навредить.

Скорпион. Удачный день для начала любого дела, семейных отношений. Благоприятны крупные покупки (кроме изделий из золота), хозяйственные заботы. Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако ваша эмоциональная впечатлительность и бьющая через край энергия может привести к досадным недоразумениям и стать причиной размолвки и недопонимания с близкими людьми.

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Стрелец. Стрельцам стоит поберечь силы для вечера, так как именно в это время появится нужное поле для действий. Одновременно возрастет удачливость, общительность, маневренность, подоспеет одобрение или помощь. Многие будут отличаться завидной настырностью и целеустремленностью, окажутся способными преодолеть все преграды и убедить в своей компетентности целый мир.

Козерог. День принесет Вам несколько новых проектов, а также весьма продуктивные переговоры с потенциальными спонсорами. День символизирует защиту жизненных идеалов и принципов, трансформацию половой энергии. С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий с окружающими людьми.

Водолей. День благоприятен для приключений и развлечений. Запланированная поездка надолго останется в памяти. Если Вы почувствуете недомогание, то следует обратить на него серьезное внимание. Во избежание травм будьте осторожнее.

Рыбы. Постарайтесь не пропускать мероприятий, которые могут повлиять на Вашу профессиональную карьеру. В этот день предстоит совершить немало дел и принять несколько ответственных решений. Только избегайте участия в спорах и конфликтах.

Астролог: Вальдемар Небоходцев