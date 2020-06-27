Из-за повышения НДФЛ может вырасти налог на продажу квартир

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В России с 1 января 2021 года планируют ввести прогрессивную шкалу налогообложения — россияне, зарабатывающие свыше 5 миллионов рублей в год, будут платить налог на доходы физических лиц по ставке 15 %. Инициатива затронет не только граждан с крупными доходами, но и россиян со скромными зарплатами при продаже недвижимости.

Если данное предложение президента России Владимира Путина, озвученное во время своего обращения к россиянам, будет принято, то повышенная ставка налога на доходы физических лиц станет применяться и при продаже недвижимости свыше 5 миллионов рублей.

Сейчас в России НДФЛ необходимо оплачивать при продаже квартиры, если она находилась в собственности меньше минимального срока владения, который составляет три года, при условии, что квартира досталась по наследству (срок исчисляется с момента смерти наследодателя), квартира досталось по договору дарения от близкого родственника, получена по договору ренты (пожизненного содержания с иждивением), а также если на момент продажи квартира не является единственным жильем.

Если квартира продана по истечении трех лет с момента ее приобретения в собственность — в порядке наследования, по договору дарения, пожизненного содержания с иждивением или если она является единственным жильем, то НДФЛ не уплачивается. Во всех остальных случаях налог на продажу жилья не платится, если квартира продана по истечении пяти лет с момента ее приобретения, поясняет юрист адвокатского бюро Asterisk Анастасия Гежина.

Продавая квартиру, гражданин (физлицо) получает доход, который облагается НДФЛ. Если продажа квартиры и госрегистрация перехода права собственности состоятся до 1 января 2021 года, НДФЛ нужно будет уплатить по старой ставке 13%. НДФЛ, исчисленный и уплаченный в 2019 и 2020 годах, доначислять не будут, поясняет Гежина. Опять же, доход рассчитывается по формулам: минус расходы на покупку, включая % по ипотеке.

«Предположим, что выручка от продажи квартиры — единственный доход человека за год. Соответственно, если он продает квартиру за 5 млн руб. и меньше, то для него ничего не поменяется — он заплатит 13 %. Если же он продаст квартиру дороже, то повышенный налог в 15 % придется заплатить со сверхдохода, а с оставшихся 5 миллионов рублей — 13 % (650 тысяч рублей). Чем дороже квартира, тем выше сверхдоход, а значит, и сумма к уплате», — приводит пример управляющий партнер компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE) Мария Литинецкая.

Россияне, которые официально получают зарплату, могут вернуть часть средств, потраченных на покупку жилья. Вернуть можно 13 % от стоимости квартиры, но для налогового вычета установлен лимит в 2 миллиона рублей. Это значит вне зависимости от того, сколько стоит жилье, можно получить 13 % от 2 миллионов рублей — это 260 тысяч рублей.

Если квартира куплена в ипотеку, то можно также вернуть 13 % от уплаченных процентов по кредиту. В этом случае лимит вычета составляет 3 миллиона рублей. В сумме вычета на покупку и за проценты по ипотеке получается хорошая экономия. Если квартиру покупали супруги, то налоговый вычет можно оформить на каждого, сообщает РБК.