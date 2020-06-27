В Благовещенске на подтопленных территориях в районе 5-й стройки начали делать водоотводные канавы

Две вакуумные машины задействованы на откачке скопившейся воды в районе пересечения улиц Школьной и Молодежной. Бригада по водоотведению работает и дальше по Молодежной на перекрестке с Кирпичной в районе детского сада № 21. Здесь делают водоотводную канаву и также проводят откачку.

Освобождают от воды подворья по улицам Ольховая и Придорожная. И рабочие, и местные жители отмечают, что вода уходит быстро. Дала эффект и укладка двух труб через улицу Школьную между улицами 50-летия Октября и Новотроицким шоссе. Специалисты МКП «ГСТК» постоянно проводят мониторинг состояния этого участка, проводится по необходимости подсыпка. Для увеличения пропускной способности планируется уложить ещё одну трубу между двумя образовавшимися от постоянных дождей болотами через улицу Сотника Травина.

По адресу улица Дальняя, 14 откачку воды проводит пожарная часть № 12 и городской поисково-спасательный отряд.

Несмотря на то, что в основном имеющаяся спецтехника МКП «ГСТК» задействована на ликвидации последствий продолжительных дождей в районе 5-й стройки, проводится работа по заявкам и в других районах города. С утра направлены вакуумные машины на откачку воды из частного сектора по улице Железнодорожной.

В селе Верхнеблаговещенском откачку воды круглосуточно осуществляет поисково-спасательный отряд Благовещенска. В работах задействовано 10 мотопомп. По информации спасателей, в ночь с 26 июня вода ушла на 20 сантиметров, сообщает пресс-служба городской администрации.

Амур.инфо не раз сообщало о проблемах с водоотведением на большой территории, которая находится не только в районе 5-й стройки, она протянулась до поселка Садовое, а также в черте Верхнеблаговещенского. Частные дома находятся в низменности, поэтому районам нужно хорошее водоотведение.

При создании схемы ливневой канализации для всего Благовещенска в первую очередь будут обследованы районы, которые тонут при малейшем дожде. Это район села Верхнеблаговещенского, 5-я стройка, частный сектор рядом с Асташинскими озерами.