У избирательных участков благовещенцев спросят, где и что подремонтировать

В Благовещенске с 25 июня по 1 июля жители могут определить, в каких дворах и общественных местах необходимо благоустройство и ремонт, а также какие виды работ необходимо там провести в первую очередь.

Возле всех избирательных участках города в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ организован сбор предложений по конкретным районам. Каждый благовещенец может написать каким участкам требуется обновление.

Например, где необходимы установка уличного освещения, обустройство тротуаров, установка спортивной или детской площадки, асфальтирование междворовых проездов, озеленение или другие виды работ.

Средства на реализацию собранных пожеланий горожан выделит правительство Амурской области в рамках «народного бюджета».

От активности благовещенцев, проживающих в том или ином районе, зависит, куда будут направлены эти средства, какие кварталы амурской столицы преобразятся уже следующим летом, сообщает пресс-служба городской администрации.