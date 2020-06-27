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В амурской тайге проголосовали 30 человек

В амурской тайге проголосовали 30 человек
Фото: @amurizbirkom

В отдаленных уголках Зейского района Амурской области прошло голосование по поправкам в Конституцию РФ. Проголосовали оленеводы, старатели и гидрологи.

Члены избирательной комиссии посёлка Бомнак провели в воздухе несколько часов и преодолели почти 800 километров. Они побывали там, куда не добраться на обычном автомобиле, где нет дорог. Проголосовать смогли 30 человек.

«Мы долетим, доедем и дойдём до каждого, кто хочет исполнить свой гражданский долг», - сообщается в инстаграм-аккаунте Амурского избиркома.

Ранее Амур.инфо сообщало, что отдаленные территории есть в 8 районах Приамурья: Свободненском и Шимановском, Мазановском, Сковородинском и Магдагачинском, Зейском, Тынндинском и Селемджинском.

Досрочное голосование будет длиться там до 30 июня. За это время заполнить бюллетени смогут около 3,5 тысячи человек: представители эвенкийских родовых общин, метеорологи, строители, золотодобытчики, пограничники, жители малых населенных пунктов. Так, например, в поселке Ясный Зейского района зарегистрирован всего 1 участник голосования.

Чтобы добраться до амурчан, члены комиссий будут передвигаться не только на легковых и грузовых автомобилях, но и на моторных лодках, вездеходах, гусеничных тягачах, задействуют и вертолет, сообщили в облизбиркоме.

«Члены комиссии организуют в тайге место для тайного голосования. Каждому участнику выдадут медицинскую маску, перчатки и ручку, чтобы не подвергать его здоровье опасности. Гражданин зайдет в специально оборудованное для голосования место, заполнит бюллетень и затем опустит его в переносную урну. Когда члены комиссий вернутся в Тынду, бюллетени отправят в сейф-пакеты и вскроют их уже 1 июля после 20:00», – описала весь процесс председатель территориальной избирательной комиссии Тындинского района Ирина Некрасова.

Помимо прочих поправок новая Конституция обнулит все предыдущие сроки действующего президента Владимира Путина, что даст ему возможность участвовать в новых конкурентных выборах.

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#российская власть

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Комментарии
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  • amur_mur_mur

    amur_mur_mur
    1 час назад

    А медведей включили за?

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Все, на выборы.

  • Прекрасное далеко

    Прекрасное далеко
    1 час назад

    Цирк еб............Й

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