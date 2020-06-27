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Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны

Ростуризм опубликовал список ограничений по въезду в зарубежные страны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ростуризм опубликовал список ограничений, которые сейчас действуют при въезде в иностранные государства. Перечень размещен на сайте ведомства.

Список включает в себя данные по 121 стране. Ростуризм называет планируемые даты открытия границ, а также предоставляет информацию о категориях лиц, которым разрешен въезд и условия для прибытия.

Например, в некоторых странах для прибывающих из-за границы предусмотрен карантин в течение 14 дней. Также бывает необходима медицинская справка, свидетельствующая об отрицательном тесте на коронавирус.

Помимо этой информации, Ростуризм сообщает об ограничительных мерах в иностранных государствах. В том числе в списке приводятся данные о работе общественного транспорта, заведений общепита, парков, образовательных организаций.

В конце мая премьер-министр России Михаил Мишустин посоветовал россиянам не планировать этим летом отдых за рубежом. По его словам, выезд за границу повышает риск повторного занесения коронавирусной инфекции в страну, сообщает РБК.

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#коронавирус #туризм

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