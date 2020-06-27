В Приамурье назначены выплаты на 7600 детей в возрасте от 3 до 7 лет

В Амурской области назначены ежемесячные выплаты на 7600 детей в возрасте от 3 до 7 лет. 30 % заявлений попало в отказы. Минсоцзащиты призвало граждан к терпению.

Прием заявлений в Амурской области стартовал 20 мая, подать их можно было через портал Госуслуг.

Пик выдался на май - в период с 20 по 30 мая, гражданами было подано более 8 тысяч заявлений.

«На данный момент выплаты назначены на 7600 детей. 30 % заявлений попало в отказы, это связано с неправильным заполнением заявлений на выплату - зачастую не указан полный состав семьи. В числе отказов и превышение в среднедушевом доходе семьи прожиточного минимума, установленного в регионе, - пояснили в минсоцзащиты. - Эти причины послужили большому количеству отказов и необходимости гражданам подавать новое заявление на выплату».

В министерстве пояснили, что правовая основа этой выплаты значительно сложнее чем, к примеру, единовременной выплаты детям от 3 до 16 лет - для обработки заявления и принятия решения по назначению выплаты, необходимо сделать более 20 межведомственных запросов. Подробнее о причинах отказов ИА Амур.инфо уже писало.

В соответствии с порядком, принятым на территории Амурской области, назначение выплат производится в течение 20 рабочих дней, поэтому всем, кто подал заявление в июне, выплаты будут произведены в первой декаде июля.

Министерство социальной защиты Амурской области призывает граждан к понимаю и терпению. Все заявления будут обязательно обработаны, а выплаты осуществлены по принятию решений, сообщает пресс-служба министерства.

Начисление пособий на детей от 3 до 7 лет будет осуществляться с возвратом на 1 января 2020 года. То есть, если в семье по состоянию на 1 января 2020 года был ребенок в возрасте от 3 до 7 лет, то семья получит деньги и за первые 5 месяцев 2020 года тоже. Если три года исполнилось в период с января по июнь, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста 3 лет в 2020 году до назначения выплаты. Выплата устанавливается сразу на год.

В Приамурье, по предварительным расчётам, на эти деньги смогут претендовать более 15 тысяч семей. На данную меру социальной поддержки предусматривается около 183 миллионов рублей. Размер пособия составит 50 % от регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране это порядка 5 500 рублей. В Амурской области в 2020 году – ориентировочно 6 300 рублей.

Заявления принимаются до конца 2020 года. Условие — доход на одного члена семьи должен быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе. Для Амурской области он составляет 12 235 рубля. Для расчета среднедушевого дохода служба вернется на 1,5 года назад. К примеру, если семья обратится в мае 2020 года, то период расчета будет с ноября 2018 по октябрь 2019 года. Если, к примеру, в декабре семья получила какие-то годовые премии, которые увеличили доход и тем самым лишили права на пособие, можно подать заявление в июле и взять период с января по декабрь 2019 года. В заявлении нужно указать свой доход и доход официального супруга.

Сведения об основных видах дохода (заработной плате, пенсии, пособие по безработице и другие выплаты) искать не надо: они будут запрошены министерством соцзащиты автоматически в рамках межведомственного взаимодействия.

А вот сумму в графу «Иные доходы» надо подсчитать. Если прочие официальные доходы зачислялись на карту, можно просмотреть историю зачислений и суммировать их за период. Это алименты, все выплаты от Фонда социального страхования, ежемесячные компенсационные выплаты гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-летнего возраста, материальная помощь, оказываемая работодателями своим работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту, ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства, ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку, доходы волонтеров, доноров, гранты, суммы благотворительной помощи, стипендии, материальная помощь, подарки не превышающие 4000 рублей, призы спортсменам в денежной или натуральной форме. Полученную сумму за год вписать в окно Иные доходы.

Сумму выплат от Фонда социального страхования — оплату больничных, пособия по уходу за детьми — также можно посмотреть в Личном кабинете на сайте Амурского отделения ФСС, адрес в интернете — lk.fss.ru «Кабинет получателя услуг».

Важно: если кто-то из родителей был уволен после 1 марта 2020 года и встал на учет в центр занятости как безработный, то его доход исключается из общего подсчета среднедушевого дохода. Это значительно повышает шанс на назначение данной выплаты.

Подробная памятка по всем видам выплат семьям с детьми имеется на сайте Амур.инфо.