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Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции превысила 70 %

Явка на онлайн-голосовании по поправкам к Конституции превысила 70 %
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Явка при дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ превысила 70 % за 48 часов, проголосовали более 823,6 тысячи человек. Эти данные опубликованы на информационных экранах в оперативном штабе по наблюдению за голосованием.

Онлайн-голосование началось 25 июня в 10:00 по московскому времени, участвуют жители Москвы и Нижегородской области. По состоянию на 10:01 27 июня явка составила 70,25 %. Принято 823 632 бюллетеня.

Всего для участия в онлайн-голосовании подано около 1 миллиона заявлений от москвичей и почти 140 тысяч от нижегородцев. Дистанционное электронное голосование завершится 30 июня, сообщает ТАСС.

1 июля в России пройдет общероссийское голосование по поправкам к Конституции Российской Федерации. С учетом эпидемиологической обстановки, а также для обеспечения удобства граждан предусмотрена возможность проголосовать до дня голосования – с 25 по 30 июня.

Чтобы проголосовать на любом удобном участке, заявления можно было подать до 21 июня в выбранной участковой, территориальной избирательной комиссии, через портал госуслуг или в МФЦ.

Кроме того, предусмотрена возможность голосования на дому, которое будет также проводиться с 25 июня по 1 июля. Для записи необходимо обратиться в участковую комиссию и обсудить со специалистами, в какое время будет удобно проголосовать. Подать заявку на голосование из дома можно до 17.00 1 июля.

1 июля посетить избирательный участок можно с 8:00 до 20:00 по местному времени. Следить за ходом голосования в Амурской области будут около 3 000 общественных наблюдателей.

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#российская власть

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  • 55

    55
    15 секунд назад

    Это же явная пропаганда...

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