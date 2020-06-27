+38: В Амурской области число случаев заболевания коронавирусом достигло 1610

На 27 июня в Амурской области подтверждено 38 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Из них - г. Благовещенск +21, г. Свободный +8, г. Тында +4, г. Райчихинск +2, Благовещенский район +2, Тамбовский район +1.

Темп прироста за последние сутки – 2,4 %. Показатель заболеваемости составил 203,79 на 100 тысяч населения.

Ранжирование заболевших по течению заболевания: пневмония – 46,1 %, ОРВИ – 38,0 % , бессимптомная форма – 15,8 %.

Наибольший удельный вес среди заболевших приходится на возрастную группу 30-49 лет – 39,7%.

539 человек выписаны из стационара с выздоровлением.

По эпидемическим показаниям Управлением выдано 6 830 постановлений главного государственного санитарного врача Амурской области об изоляции в медицинских организациях или самоизоляции по мету жительства граждан, прибывших из-за границы или бывших в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, и 680 предписаний о проведении дополнительных противоэпидемических мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), в части проведения медицинского наблюдения, лабораторного обследования, соблюдения противоэпидемического режима и др.

Проводятся мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 в отношении 2 634 человек, бывших в контакте с заболевшими, из них на изоляции по месту жительства находятся 2626 человек, в изоляторах – 8 человек.

По состоянию на 27 июня проведено 101 164 исследования на новую коронавирусную инфекцию COVID- 19, в том числе 36 287 исследований (36%) проведено на базе ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области», сообщает пресс-служба правительства Амурской области.