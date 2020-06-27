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В Благовещенске ограничили движение транспорта на участке улицы Школьной

В Благовещенске ограничили движение транспорта на участке улицы Школьной

В Благовещенске городские власти начали решать проблему водоотведения в районе 5-й стройки. Там большой жилой район подтоплен из-за ливневых дождей.

Проезд перекрыт полностью от Новотроицкого шоссе до улицы 50-летия Октября. Движение транспорта ограничено в связи с работами по водоотведению. Специалисты прокладывают водоотводную трубу в районе улицы Сотника Травина.

Администрация Благовешенска просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает пресс-служба.

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#ЖКХ #погода

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Комментарии
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  • Николай К.

    Николай К.
    27 минут назад

    Сделайте карту перекрытых участков улиц, со сроками. На сайте мэрии не нашел.

  • Николай К.

    Николай К.
    17 минут назад

    ....Проезд перекрыт полностью от Новотроицкого шоссе до улицы 50-летия Октября......

    Какой проезд? Это ул. Школьная. Трудно написать: Закрыто движение для всех видов транспорта по ул. Школьной, на участке от Новотроицкого шоссе до улицы 50-летия Октября.

    С какого числа и до.....?

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