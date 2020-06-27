В Благовещенске ограничили движение транспорта на участке улицы Школьной

В Благовещенске городские власти начали решать проблему водоотведения в районе 5-й стройки. Там большой жилой район подтоплен из-за ливневых дождей.

Проезд перекрыт полностью от Новотроицкого шоссе до улицы 50-летия Октября. Движение транспорта ограничено в связи с работами по водоотведению. Специалисты прокладывают водоотводную трубу в районе улицы Сотника Травина. Администрация Благовешенска просит водителей выбирать альтернативные маршруты для движения, сообщает пресс-служба.

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Наталья Наделяева