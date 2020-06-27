На амурском благотворительном марафоне «Крылья» собрали 686 300 рублей

Седьмой благотворительный марафон «Крылья» собрал 686 300 рублей, стартовав со 150 тысяч. Благотворители начали перечислять средства на реабилитацию детей с ДЦП за неделю до начала.

В Благовещенске в студии информагентства Амур.инфо прошел прямой эфир благотворительного марафона «Крылья». Она работала с 11 до 14 часов. Четверо ведущих - Наталья Наделяева, Александр Чернобаев, Максим Ивановский и Анна Краснобаева принимали гостей с конвертами, в которых была необходимая помощь. Пятым ведущим - дистанционным - была Алина Спасская, которая вела трансляцию из Амурской областной филармонии. Артисты показали 15 концертных номеров, которые помогли сделать эфир еще более значимым.

Марафон открыла руководитель Амурского отделения Российского детского фонда Елизавета Москалец, которая рассказала о том, что задача-минимум для марафона - собрать 500 тысяч рублей для 30 детей с ДЦП, они из разных городов и районов области. Эти средства будут направлены на кинезиотерапию - эффективный метод реабилитации, который несколько лет назад с помощью марафона «Крылья» был привлечен в Благовещенск и теперь врачи-кинезиотерапевты работают в детской городской больнице. Всего в Приамурье проживают более 400 малышей, страдающих ДЦП.

В ходе марафона ведущие рассказали о пятерых из них, это Арина Королькова, Даша Сибилева и Леша Дзевенис из Благовещенска, Кирилл Чуйко из поселка Серышево, Богдан Лысенко из Белогорска. В студии побывали Арина Королькова и Леша Дзевенис с мамами.

Акция проходила в непривычном формате. Часть участников общались с ведущими по видеосвязи, некоторые пришли в студию прямого эфира, но с соблюдением профилактических мер: все были в медицинских масках.

В общей сложности, о желании внести личный или коллективный вклад заявили более 30 участников - это политики, депутаты, предприниматели, общественники Благовещенска.

Губернатор Амурской области Василий Орлов подчеркнул, что запрос на добрые дела существует.

«Здорово, что ваша команда на протяжении семи лет организует благотворительный марафон помощи детям. Искренне вас благодарю за это. Участвую в нем не первый год и надеюсь не последний», - сказал губернатор.

Также в марафоне приняли участие первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев, заместитель мэра Максим Ноженкин, депутаты Законодательного собрания Приамурья Евгений Тюхаев, Надежда Багрова, Андрей Домашенкин, Александр Синьков и Юрий Кушнарь, президент гильдии риелторов Приамурья Виталий Злочевский и участник гильдии риелторов Приамурья Надежда Базильчук, министр культуры и национальной политики Амурской области Надежда Доргунова, директор Амурской областной филармонии Ольга Смирнова, пастор протестантской церкви Новое Поколение в городе Благовещенске Михаил Дарбинян.

В студии также побывали первый заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Амурской области Данил Фисенко, заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области Виктория Шмаргалова и помощник руководителя Наталья Шевченко.

Свой вклад в общую копилку в прямом эфире сделали также директор компании корейской косметики «Кьюти» Эльвира Юркевич, генеральный директор риэлторской компании LEGION Дмитрий Серов, бизнесвумен Ли Лихуа, управляющий торгово-развлекательным центром «Острова» Альберт Скнарин, генеральный директор правового центра Европейской юридической службы и образовательного центра «Лидер» Арпеник Галоян.

Традиционно свой ощутимый вклад в здоровое будущее маленьких амурчан внесли 18 благовещенских автоклубов.

Перечислили средства на реабилитацию детям с ДЦП министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, заместитель председателя правительства Амурской области Пётр Пак, генеральный директор ООО «Газпром переработка Благовещенск» Юрий Лебедев, директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов, мэр Белогорска Станислав Мелюков, сотрудники итальянской компании «Текнимонт Руссия».

К моменту окончания прямого эфира было собрано 686 300 рублей.

«Марафон задачу-минимум выполнил. 500 тысяч из этих средств будет направлено на курс кинезиотерапии для 30 детей с ДЦП. Остальные средства мы хотим направить адресно. Всегда есть детки, которым надо помочь», - рассказала руководитель Амурского отделения Российского детского фонда Елизавета Москалец.

«Учитывая особенности этого года, мы решили продлить марафон до 27 июля. Поэтому все, кто не успел принять участие в "Крыльях", может это сделать. Перечисления будут приниматься еще месяц на расчетный счет марафона в детском фонде, а также по короткому номеру мобильных операторов Билайн и МТС», - рассказала организатор марафона Елена Морева.

Организаторы призывают всех неравнодушных людей воспользоваться возможностью онлайн-перевода средств для лечения больных детей. Все просто - перечислить средства абоненты МТС и Билайна могут на короткий номер 3434 - слово АМУР и сумма перевода. Прямая ссылка на банковский перевод в инстаграм-аккаунте Амур.инфо. Также необходимо убедиться, что на мобильном балансе достаточно средств. После денежного перевода на балансе должно остаться не менее 50 рублей – это требование большинства мобильных операторов. Допустимый размер пожертвований через СМС составляет от 10 рублей до 15 000 рублей.

Либо можно сделать пожертвование с помощью банковской карты https://www.amurdetfond.ru/#forma Участие в телемарафоне может принять любой желающий – как частное лицо, так и компания.

С 2014 года на благотворительном марафоне «Крылья» было собрано более 3 миллионов 800 тысяч рублей. На эти средства 210 маленьких амурчан прошли курс лечения методом кинезиотерапии.