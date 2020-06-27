Депутаты Законодательного собрания Приамурья приняли участие в благотворительном марафоне «Крылья»

Депутаты Законодательного собрания Евгений Тюхаев, Надежда Багрова, Андрей Домашенкин, Александр Синьков и Юрий Кушнарь стали участниками благотворительного марафона, который проходит в Благовещенске 27 июня. Чтобы оказать поддержку детям с ДЦП, депутаты побывали в студии информационного агентства Амур.инфо.

«В первую очередь, хотелось бы сказать огромное спасибо организаторам телемарафона, который дарит долгожданный шанс детям на успешную реабилитацию. Моя семья не первый год принимает в нем участие, для нас это стало доброй традицией. Мы с супругой убеждены, что добру, солидарности, помощи ближнему нужно учить с раннего детства. Верю, что когда мои сыновья вырастут, они продолжат эту хорошую традицию. Добрые дела, если они идут от сердца, принесут двойную пользу и благо тем, кто в этом нуждается», - поделился председатель комитета по вопросам местного самоуправления Евгений Тюхаев.

Не впервые в благотворительной акции принимает участие и член комитета по вопросам бюджетной, налоговой и финансовой политики Надежда Багрова. По ее словам, первую сумму на лечение абсолютно незнакомых малышей она внесла еще в первый год проведения мероприятия – в 2014 году.

«Организаторы марафона уже много лет доказывают, что помогать легко. Они умеют привлечь внимание к проблеме, собрать в одном месте множество меценатов и просто неравнодушных горожан – это дорогого стоит. С самого первого марафона не только я, но и сотрудники и участники коллективов Общественно-культурного центра принимают участие и в проведении мероприятий, и в сборе средств. В этом году в связи с пандемией акция проходит немного «тихо», но, думаю, это не повлияет на результат», - отметила Надежда Ивановна.

Также студию с благотворительными целями посетили заместитель председателя Законодательного Собрания Александр Синьков и член комитета по вопросам экономики и собственности области Юрий Кушнарь.

В 2020 году телемарафон «Крылья» проходит в седьмой раз. В этом году его задача - собрать деньги на программу амурского отделения Российского детского фонда «Здоровый ребенок», в рамках которой 30 детей с диагнозом ДЦП пройдут курс кинезиотерапии в детской городской больнице Благовещенска. Всего в Приамурье проживают более 400 малышей, страдающих ДЦП. На один курс для 30 ребятишек необходимо более 500 тысяч рублей.

За 7 лет благотворительный марафон «Крылья» собрал около 3 миллионов 800 тысяч рублей. На эти средства лечение и реабилитацию методом кинезиотерапии прошли 210 маленьких амурчан. Седьмой марафон стартовал не с пустой «копилкой»: к 27 июня уже было собрано более 150 тысяч рублей.