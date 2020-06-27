Мэр Тынды проголосовала по поправкам в Конституцию РФ

В северной столице Приамурья продолжается голосование по изменениям в основном законе страны. Свой бюллетень уже заполнила мэр Марина Михайлова. Жители Тынды могут проголосовать не только по поправкам, но и выбрать территорию для благоустройства.

«В Амурской области разработана новая программа. В случае вашего активного голосования в следующем году нам будут выделены дополнительные деньги. 6 территорий мы предлагаем вам на выбор. Очень надеюсь на ваше активное участие. Вы не раз доказывали свою живую заинтересованность в развитии Тынды», – обратилась к горожанам Марина Михайлова.

Отдельно глава города отметила меры безопасности, которые предприняты на участках.

«Голосование абсолютно безопасное. По соблюдению рекомендаций Роспотребнадзора претензий нет – руки продезинфицировали, перчатки, маску и ручку одноразовую выдали. Вы можете смело идти голосовать. Голосуем, выбираем свое будущее, будущее Тынды», – подчеркнула глава города.

В Амурской области работают 760 избирательных участков. В том числе 22 временных: в больницах, на вокзалах, в Благовещенском аэропорту, СИЗО и на рудниках. В списки внесены более 615 тысяч человек.

Основной день голосования назначен на 1 июля. Но отдать свои голоса граждане могут с 25 июня. Заполнить бюллетени можно будет как в помещениях для голосования с 8:00 до 20:00, так и на открытом воздухе – такая возможность предусмотрена большинством избирательных комиссий области.