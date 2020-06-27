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сегодня, 15:08 1

Власти Хэйхэ помогли предприятиям, которые из-за пандемии не смогли вывезти из Приамурья товары и рабочих

Власти Хэйхэ оказали финансовую помощь предприятиям, которые не смогли из-за вспышки коронавирусной инфекции вывезти из Приамурья сельхозпродукцию и рабочую силу, или вовремя реализовать заказы на экспорт. Компаниям были предоставлены кредиты на льготных условиях.

Управление промышленности и информатизации приграничного города в общей сложности выплатило более 300 миллионов юаней (42,4 миллиона долларов США) в виде кредитов 15 компаниям, деятельность которых пострадала от нарушения приграничных торгово-экономических отношений с Россией, сообщает biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

Одним из бенефициаров финансовой помощи оказалась Хэйхэйская научно-техническая компания Бэйфэн, часть урожая которой не получилось вывезти в Китай минувшей зимой. Компания занимается глубокой переработкой сельхозпродукции. Она получила кредит в размере 4 миллионов юаней (565 000 долларов США).

«Наша сельхозпродукция попросту оказалась заблокированной в России, обратную подвозку осуществить не удалось. Та сельхозпродукция, которая застряла в России, нам пришлось ее реализовывать на месте. При этом наши рабочие тоже не смогли вернуться, они остались в России. Благодаря полученным от властей кредитным средствам, мы можем поддерживать нормальную работу предприятия», – заявил в интервью телеканалу гендиректор компании Бэйфэн Чжоу Жуй.

Хэйхэская компания горной продукции Тяньюнь, которой был выделен кредит в 5 миллионов юаней (706 000 долларов США), смогла благодаря поступившим средствам, реализовать заказы зарубежных партнеров, и отправить их за границу.

«У нас просто не было финансовых возможностей начать выполнять заказы, потому что мы лишились прибыли в зимний период. Сейчас предприятие постепенно восстанавливает свою деятельность», – рассказал заместитель гендиректора компания Тяньюнь Хоу Линлин.

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#Китай #экономика

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Комментарии
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  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    4 минуты назад

    А у нас разрешили зато работать..

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