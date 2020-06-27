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На космодроме Восточный завершили строительство командного пункта для «Ангары»

На космодроме Восточный завершили строительство командного пункта для «Ангары»
Фото: twitter.com

На амурском космодроме Восточный завершились работы по строительству командного пункта ракеты-носителя «Ангара». Об этом сообщается на официальной странице Роскосмоса в социальной сети.

«Командный пункт уже построен. Вполне вероятно, что из него будет осуществляться управление пусками не только "Ангары", но и "Енисея" – нашей ракеты сверхтяжелого класса, работу по которой мы уже начали», – говорится в сообщении.

Всего в рамках строительства космодрома будет возведено 170 сооружений, в том числе 32 крупных объектов.

На странице Роскосмоса опубликовано несколько видео со строительной площадки режимного объекта.

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#космодром #строительство

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