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У жителя Белогорска нашли дома гранату

У жителя Белогорска нашли дома гранату
Фото: ru.wikipedia.org

Жителя Белогорска будут судить за оскорбление полицейского и незаконное хранение взрывного устройства. По версии следствия, в апреле текущего года 29-летний горожанин, будучи нетрезвым нелицеприятно высказался в адрес правоохранителя.

В группе одной из социальных сетей он написал сообщение, содержащее нецензурную брань и оскорбительные выражения в адрес начальника отдела полиции Завитинского района, «чем публично оскорбил указанного представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли дома у обвиняемого учебную гранату Ф-1 со взрывным устройством, относящуюся к первой степени опасности.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение взрывных устройств).

В настоящее время его расследование окончено, обвинительное заключение утверждено прокурором Завитинского района, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба амурского УМВД.

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#Белогорск #закон #происшествия

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Комментарии
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  • Вета007

    Вета007
    1 минута назад

    Ну там все ясно... То наркотики, то гранаты... Полиция однако такая предсказуемая...

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