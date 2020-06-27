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сегодня, 14:38 3

В Амурской области на служебном катере задержали мужчину с наркотиками

В Амурской области на служебном катере задержали мужчину с наркотиками
Фото: publicdomainpictures.net

В Свободненском районе во время рейда на реке Зее транспортной полиции на служебном катере задержали 33-летнего жителя Серышевского района, у которого при себе находились наркотики. В общей сложности у него было изъято наркотическое средство cannabis массой около 50 граммов.

Выяснилось, что амурчанин уже был неоднократно судим за аналогичные преступления. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Забайкальского линейного Управления МВД России на транспорте

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#происшествия

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Комментарии
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  • Васёк

    Васёк
    46 минут назад

    Как на служебном катере оказался мужчина с наркотиками?

  • full

    full
    20 минут назад

    Васёк

    Как на служебном катере оказался мужчина с наркотиками?



    Служба такая.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    9 минут назад

    Это был отрывок из мультфильма "Приключения капитана Врунгеля".

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