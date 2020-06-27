Губернатор Амурской области отчитался о своей работе и работе правительства за год

Глава Приамурья Василий Орлов представил депутатам Законодательного собрания отчет о деятельности губернатора и правительства Амурской области. Из-за пандемии отчет прошел в режиме видеоконференции. Глава региона и члены правительства ответили на вопросы депутатов и обсудили их предложения.

Фракция «Единой России» вышла с инициативой принять закон о почетных званиях в сфере здравоохранения и физической культуры и спорта, аналогичных тем, что существуют для работников в сфере культуры и искусства. Правительство инициативу поддержало.

«Ответственные министерства проработают вопрос и на осенней сессии предложат вам на рассмотрение законопроект, – отметил губернатор Василий Орлов. – Идея поощрять выдающихся специалистов хорошая и нам необходимо провести все процедуры оперативно, чтобы уже в декабре, если позволит эпидемиологическая обстановка, в торжественной обстановке в рамках отчета главы региона, наградить первых профессионалов».

Отвечая на вопрос депутатов о потерях бюджета, которые повлекла пандемия, губернатор сообщил: «Пока ситуация в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не так критична. В Амурской области закрытие экономики было намного легче, чем во многих регионах России. Однако спрогнозировать как будет развиваться экономическая обстановка до конца года сложно. Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы оперативно реагировать на изменения».

Обсудили и состоянию дорожной сети области, а также перспективах улучшения ситуации. По информации министра транспорта и дорожного хозяйства на содержание дорог в регионе долгое время выделялось лишь 20 % от необходимого финансирования. Справится своими силами с задачей областной бюджет не может, поэтому активно привлекаются федеральные средства. Если в 2018 году на эти цели из федерального бюджета направлено 298 миллионов, то в 2019 – более одного миллиарда, а в 2020 – 7 миллиардов (в том числе 4 – на строительство нового моста через Зею и более 900 миллионов восстановление дорог после паводка 2019 года).

«Что касается дорог, то мы этот вопрос неоднократно поднимали на федеральном уровне, в том числе и перед президентом. Мы добиваемся, чтобы Амурская область вошла в национальный проект Безопасные и качественные автомобильные дороги для приведение в порядок региональной сети. Там предполагается финансирование порядка 12 миллиардов с разбивкой на 6 лет. Я уверен, что при помощи этой программы мы сможем значительно улучшить наши дороги», – подчеркнул губернатор.

Губернатор и члены Правительства также ответили на вопросы касающиеся развития материально-технической базы образовательных учреждений, защиты экологии области, демографии и другое, сообщает пресс-служба губернатора.