Дожди с грозами, до 29 градусов тепла: прогноз погоды в Приамурье на 28 июня

В воскресенье, 28 июня, в северных районах Амурской области ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди с грозами. Ночью и в утренние часы в отдельных районах туман. Ветер будет дуть восточный и северо-восточный – ночью слабый, днем до умеренного. Температура ночью 10…15 градусов тепла, местами около плюс 5 , днем – 24…29 градусов, в осадках около плюс 20.

В южных и центральных районах будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди, грозы. Ночью и в утренние часы в отдельных районах туман. Восточный и юго-восточный ветер ночью разовьет скорость 2-7 метров в секунду, днем – 6-11 метров в секунду. Температура ночью – 12….17 градусов, днем 21…26 градусов.

В Благовещенске будет облачно с прояснениями, дождь, гроза. Ночью ветер будет дуть восточный и юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду, днем – восточный, северо-восточный со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура ночью 14…16 градусов тепла, днем – плюс 22…24 градуса.