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сегодня, 14:11 0

В Амурской области заключенные будут шить одноразовые медицинские халаты

В Амурской области заключенные будут шить одноразовые медицинские халаты
Фото: 28.fsin.su

В ИК-2 села Возжаевка Белогорского района осужденные будут шить одноразовые халаты. Заключен соответствующий контракт на сумму около 400 тысяч рублей.

Заказ на оказание услуг по изготовлению халатов размещен в исправительной колонии № 2, осужденные уже приступили к выполнению контракта по пошиву продукции и изготовят около 6 800 единиц.

Благодаря получению нового заказа удалось дополнительно трудоустроить шесть осужденных, прошедших обучение и подготовку в профессиональном образовательном учреждении, расположенном в колонии, сообщает пресс-служба амурского УФСИН.

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#закон #работа

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