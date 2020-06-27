В Амурской области заключенные будут шить одноразовые медицинские халаты

В ИК-2 села Возжаевка Белогорского района осужденные будут шить одноразовые халаты. Заключен соответствующий контракт на сумму около 400 тысяч рублей.

Заказ на оказание услуг по изготовлению халатов размещен в исправительной колонии № 2, осужденные уже приступили к выполнению контракта по пошиву продукции и изготовят около 6 800 единиц.

Благодаря получению нового заказа удалось дополнительно трудоустроить шесть осужденных, прошедших обучение и подготовку в профессиональном образовательном учреждении, расположенном в колонии, сообщает пресс-служба амурского УФСИН.