Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:04 2

Благовещенцам предлагают выбрать, какие территории преобразятся в 2020 году

Благовещенцам предлагают выбрать, какие территории преобразятся в 2020 году
Фото: admblag.ru

С 25 июня по 1 июля жители Благовещенска могут определить не только какие дворы и общественные пространства будут благоустроены, но и какие виды работ необходимо там провести в первую очередь. По словам властей, все зависит от активности благовещенцев.

Возле всех избирательных участков города в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ организован сбор предложений по конкретным районам. Каждый благовещенец может написать, каким участкам требуется обновление. Например, где необходимы установка уличного освещения, обустройство тротуаров, установка спортивной или детской площадки, асфальтирование междворовых проездов, озеленение или другие виды работ.

Средства на реализацию собранных пожеланий горожан выделит Правительство Амурской области в рамках «народного бюджета».

От активности благовещенцев, проживающих в том или ином районе, зависит, куда будут направлены эти средства, какие кварталы амурской столицы преобразятся уже следующим летом, сообщает пресс-служба мэрии.

Просмотров всего: 124

#городская власть

распечатать


Общество 1

В районе пятой стройки Благовещенска продолжают освобождать частные подворья от воды
Общество 15

В центре Благовещенска на улице Зейской введут полный запрет на парковку автомобилей
Коронавирус

Пострадавшие от COVID-19 бизнесмены могут подать заявку на субсидию до 200 тысяч
Власть 7

Благовещенская Дума назначила дополнительные выборы депутатов
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Ветерок100

    Ветерок100
    2 часа назад

    Предлагаю благоустроить двор и подъезд к дому по ул. Краснофлотской 51, невозможно и ходить, и ездить, хоть болотники одевай

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    1. Предлагаю качественно доделать начатый ремонт на участке дороги по улице Шимановского, между улицами Красноармейской и Октябрьской

    2. Предлагаю вычислить истинного хозяина ДК профсоюзов и обязать в кратчайшие сроки на средства, вырученные от сдачи помещений здания в аренду, произвести качественную реконструкцию покрытий прилежащей территории.

    3. Предлагаю главную аллею Городского парка оборудовать светомузыкальной аллеей и лавочками в целях привлечения отдыхающих в развлекательное заведение и его популяризации среди горожан.

    4. Предлагаю выкорчевать обрубки деревьев на разделительной аллее на дороге по улице Горького, заменив их свежими саженцами, соответствующими требованиям данного участка дороги.

    На первый раз достаточно

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь