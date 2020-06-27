Благовещенцам предлагают выбрать, какие территории преобразятся в 2020 году

С 25 июня по 1 июля жители Благовещенска могут определить не только какие дворы и общественные пространства будут благоустроены, но и какие виды работ необходимо там провести в первую очередь. По словам властей, все зависит от активности благовещенцев.

Возле всех избирательных участков города в дни голосования по поправкам в Конституцию РФ организован сбор предложений по конкретным районам. Каждый благовещенец может написать, каким участкам требуется обновление. Например, где необходимы установка уличного освещения, обустройство тротуаров, установка спортивной или детской площадки, асфальтирование междворовых проездов, озеленение или другие виды работ.

Средства на реализацию собранных пожеланий горожан выделит Правительство Амурской области в рамках «народного бюджета».

От активности благовещенцев, проживающих в том или ином районе, зависит, куда будут направлены эти средства, какие кварталы амурской столицы преобразятся уже следующим летом, сообщает пресс-служба мэрии.