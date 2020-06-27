В районе пятой стройки Благовещенска продолжают освобождать частные подворья от воды

В областном центре Приамурья дорожники продолжают работы по освобождению от воды частных подворий в районе пятой стройки. По состоянию на 27 июня силами МКП «ГСТК» проводится комплекс работ по водоотведению и откачке воды с подтопленных участков.

Две вакуумные машины задействованы на откачке скопившейся воды в районе пересечения улиц Школьной и Молодежной. Бригада по водоотведению работает и дальше по Молодежной на перекрестке с Кирпичной в районе детского сада № 21. Здесь делают водоотводную канаву и также проводят откачку.

Освобождают от воды подворья по улицам Ольховая и Придорожная. И рабочие, и местные жители отмечают, что вода уходит быстро. Считается, что дала эффект и укладка двух труб через улицу Школьную между 50-летия Октября и Новотроицким шоссе. Специалисты МКП «ГСТК» постоянно проводят мониторинг состояния этого участка, проводится по необходимости подсыпка. Для увеличения пропускной способности планируется уложить еще одну трубу между двумя образовавшимися от постоянных дождей болотами через улицу Сотника Травина.

По адресу улица Дальняя, 14 откачку воды проводит пожарная часть-12 и городской поисково-спасательный отряд.

Несмотря на то, что в основном имеющаяся спецтехника МКП «ГСТК» задействована на ликвидации последствий продолжительных дождей в районе пятой стройки, проводится работа по заявкам и в других районах города. Например, с утра направлены вакуумные машины на откачку воды из частного сектора по улице Железнодорожной.

В селе Верхнеблаговещенском откачку воды круглосуточно осуществляет поисково-спасательный отряд Благовещенска. В работах задействовано 10 мотопомп. По информации спасателей, в ночь с 26 июня вода ушла на 20 сантиметров, сообщает пресс-служба мэрии.