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сегодня, 13:32 0

В Амурской области временно запрещена продажа алкоголя

27 июня, в День молодежи, в Амурской области нельзя будет купить крепкие напитки. Ограничение будет действовать один день на территории всего региона.

Такая мера действует в рамках закона «О некоторых вопросах регулирования розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков на территории Амурской области».

Специалисты минэкономразвития и внешних связей напоминают, что за нарушение правил реализации алкоголя хозяйствующему субъекты грозит административный штраф. Для должностных лиц он варьируется в пределах 5-10 тысяч рублей, а юридическим лицам в таком случае придется заплатить от 50 до 100 тысяч рублей. В обоих случаях возможна конфискация алкогольной продукции.

О нарушениях неравнодушные граждане можно сообщить на телефон горячей линии в региональном минэкономразвития и внешних связей 8-914-538-39-80. Этот номер так же принимает сообщения в режиме WhatsApp, сообщает пресс-служба ведомства.

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#закон #отдых #праздники

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