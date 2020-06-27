Амурская выпускница представит Дальний Восток на Всероссийском онлайн-выпускном

Бакалавр факультета ветеринарной медицины и зоотехнии Дальневосточного ГАУ Елена Смирнова принимает участие в первом Всероссийском онлайн-выпускном для студентов вузов. Всероссийский онлайн-выпускной пройдет в субботу, 27 июня, в День молодежи. Чтобы отобрать выпускников вузов, которые примут участие в мероприятии, организаторы отсмотрели порядка 4000 анкет.

«Нас здесь всего десять выпускников. Десять ребят со всей страны, и каждый представляет свой округ. Я представляю Дальневосточный федеральный округ. С Дальнего Востока я здесь одна», – рассказала Елена Смирнова.

Елена – волонтер. Во время пандемии COVID-19 она ухаживает за пожилыми людьми и оказывает другую помощь. За годы учебы она выступала на научных конференциях, проходила стажировку в университете Тиба в Японии, в 2020 году стала победителем всероссийского студенческого конкурса проектов в области содержания сельскохозяйственных животных. Также Елена была участницей зимней школы «Развитие АПК. Вызовы времени», которая проходила в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Темой своей дипломной работы Елена выбрала внедрение молекулярно-генетических технологий в селекционные программы чистокровных верховых лошадей. Как признается студентка, лошадей она любит еще со школы. До такой степени, что в 8 классе бегала на конюшню тайком от родителей, а позже – в течение двух лет перед поступлением в университет – работала в Ростове-на-Дону на ипподроме. Теперь девушка планирует продолжить обучение в магистратуре по направлению биотехнологии животных, заниматься наукой и преподавать.

Всероссийский онлайн-выпускной начнется в 14:00 по московскому времени на площадке ВКонтакте. Это будет марафон, в котором примут участие выпускники, ректоры и известные артисты. А в 23:00 на «Первом канале» начнется концерт «Выпускник-2020». Лучших выпускников страны наградят почетные гости: известные спортсмены, политики, режиссеры, руководители крупных российских компаний, сообщает пресс-служба учебного заведения.