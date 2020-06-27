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Команда ДВОКУ вновь стала лучшей на всеармейском конкурсе «Суворовский натиск» (фото)

Команда ДВОКУ вновь стала лучшей на всеармейском конкурсе «Суворовский натиск» (фото)

В Амурской области состоялся финал всеармейского конкурса «Суворовский натиск» на лучший мотострелковый взвод вооруженных сил РФ. Четвертый год подряд чемпионами становится команда Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. Второе командное место у Восточного военного округа, третье за Западным военным округом.

Победитель определялся в последний день заездов, которые проходили в форме эстафеты экипажей на одной боевой машине пехоты от каждой команды. Лучший результат команды курсантов-дальневосточников составил 1 час 12 минут 20 секунд. Высокий результат был обусловлен не только безошибочным скоростным преодолением препятствий трассы, но и точной стрельбой из вооружения БМП-2 на огневом рубеже. По условиям соревнований каждый промах отправлял экипаж на штрафные круги, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

В субботу, 27 июня, состоялось торжественное закрытие игр с вручением переходящих кубков и медалей за призовые места. Перед гостями прошла строем боевая техника училища, которую возглавил легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34. Этот год назад восстановил коллектив училища. Победный переходящий кубок команде ДВОКУ вручил главный судья соревнований Сергей Пименков.

Упорная борьба семи команд военных округов и профильных военных училищ длилась четыре дня. Участники соревновались в скоростном вождении боевых машин пехоты БМП-2 с умелым прохождением различных препятствий, точной стрельбе из вооружения. Конкурс является самым массовым и одним из самых зрелищных конкурсов в Армейских международных играх (АрМИ-2020).

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#военные #конкурсы

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