Благовещенцы сняли, как житель Хэйхэ приплыл в Благовещенск на лодке, а затем вернулся обратно (видео)

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Вечером пятницы, 26 июня, жители Благовещенска стали свидетелями необычной картины. Из Хэйхэ в Благовещенск на лодке приплыл житель КНР, а через какое-то время беспрепятственно вернулся обратно. Благовещенцы решили, что стали свидетелями незаконного пересечения границы.

Увиденное жители города сняли на камеру мобильного телефона.

«Я такого не видел еще: китаец к нашему берегу подплыл и "чешет" обратно, причем он не торопится вообще. С ноутбуком каким-то», – изумились благовещенцы.

«Вчера, в районе 18:00 наблюдал на набережной в районе Краснофлотская – Артиллерийская наблюдал крайне странную картину: китаец на моторной надувной лодке, с китайским флагом подошел вплотную к нашему берегу в районе улицы Артиллерийской. Проплыл вдоль берега и пересек реку – границу РФ – в обратном направлении. Пограничники совершенно никак не реагировали. Дозвонился до дежурного ФСБ, через какое-то время выйдя на пограничников, он сообщил, что это вроде какие то изыскательские работы. Но почему гражданин иностранного государства спокойно, без сопровождения наших пограничников пересекает границу РФ», – недоумевает горожанин Александр.

В пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Амурской области пояснили, что никакого нарушении государственной границы РФ со стороны жителя КНР не было.

« В видеосюжете отображается работа китайских специалистов -гидрологов. Проведение данных работ осуществляется ежегодно на постоянной основе, как российскими так и китайскими специалистами, по согласованию и под контролем пограничных органов России и Китая, и регламентируется «Программой мероприятий по осуществлению российско-китайского мониторинга трансграничных водных объектов», – пояснили в ведомстве.