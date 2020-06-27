Губернатор Амурской области принял участие в благотворительном марафоне «Крылья»

Глава Приамурья Василий Орлов стал одним из участников амурского благотворительного марафона «Крылья», который в эти минуты проходит в Благовещенске. Говоря о благотворительности, губернатор привел в пример помощь неравнодушных во время наводнений в регионе, а также в настоящее время – в период пандемии коронавируса.

«Показательно по коронавирусу – порядка 600 миллионов рублей было направлено из бюджета на приобретение медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты, доплаты врачам. Но хочу отдельно подчеркнуть, что 13,5 миллиона, которые мы собрали на благотворительный счет от организаций и от людей они имеют принципиально важное значение. Они подчеркивают, что люди готовы помогать друг другу. Очень показательна и работа волонтеров. Мы сейчас даже обсуждаем эту тему на федеральном уровне, что люди, которые были получателями помощи от волонтеров – жители старшего поколения, которые находятся на самоизоляции – у них есть запрос на такое серебряное волонтерство. Запрос общества на добрые дела абсолютно очевиден. И очень здорово, что вы уже из года в год организуете с вашей командой этот благотворительный марафон. Выбрали очень правильную нишу благотворительности – помощь детям. Поэтому я вас за это искренне благодарю. Сам не первый раз участвую и надеюсь не последний», – высказался Василий Орлов.

Говоря о благотворительном счете, который открыли для сбора пожертвований в период пандемии, глава региона снова подчеркнул, что это было сделано для того, чтобы избежать случаев спекуляции и мошенничества, которые имели место во время наводнения 2019 года.

«Никого не просили перечислять на этот счет деньги, но по факту была перечислена большая сумма. Мы обязательно еще раз подробно отчитаемся, куда эти деньги пошли. Это в первую очередь приобретение средств индивидуальной защиты – был большой дефицит на тот момент. Сейчас у нас все хорошо с этим – все обеспечены. Это приобретение продуктов питания, воды для врачей. Они сегодня работают в экстремальных условиях. В средствах индивидуальной защиты, в костюмах», – отметил губернатор.

Ведущая Наталья Наделяева также отметила, что очень непросто даже просто сидеть во время эфира в маске, как того требуют правила безопасности в разгар коронавируса.

Благотворительный марафон «Крылья» продолжается. В прямом эфире трансляцию можно смотреть в инстаграм-аккаунте @amur.info, а также на Youtube-канале Amur.info. Трансляция продлится до 14 часов.

Организаторы призывают всех неравнодушных людей воспользоваться возможностью онлайн-перевода средств для лечения больных детей. Все просто - перечислить средства абоненты МТС и Билайна могут на короткий номер 3434 - слово АМУР и сумма перевода. Прямая ссылка на банковский перевод в инстаграм-аккаунте Амур.инфо. Также необходимо убедиться, что на мобильном балансе достаточно средств. После денежного перевода на балансе должно остаться не менее 50 рублей – это требование большинства мобильных операторов. Допустимый размер пожертвований через СМС составляет от 10 рублей до 15 000 рублей.

Либо можно сделать пожертвование с помощью банковской карты https://www.amurdetfond.ru/#forma Участие в телемарафоне может принять любой желающий – как частное лицо, так и компания.

В этом году задача марафона – собрать деньги на программу амурского отделения Российского детского фонда «Здоровый ребенок», в рамках которой 30 детей с диагнозом ДЦП пройдут курс кинезиотерапии в детской городской больнице Благовещенска. Всего в Приамурье проживают более 400 малышей, страдающих ДЦП. На один курс для 30 ребятишек необходимо более 500 тысяч рублей.