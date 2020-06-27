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На набережной Амура пандусы сделают удобнее: Олег Имамеев принял участие в благотворительном марафоне «Крылья»

На набережной Амура пандусы сделают удобнее: Олег Имамеев принял участие в благотворительном марафоне «Крылья»

Продолжается амурский благотворительный марафон «Крылья». Участие в нем принял первый заместитель мэра города Благовещенск Олег Имамеев. Помимо пожертвования он также рассказал о том, как власти планируют сделать областной центр Приамурья удобнее для людей с ограниченными возможностями.

«Хочу поблагодарить, что, несмотря на обстоятельства, продолжаете эту добрую традицию марафон "Крылья", – сказал в самом начале первый заместитель мэра города Благовещенск Олег Имамеев. – Что касается администрации города в части организации мероприятий для людей с ограниченными возможностями, в том числе и при дорожно-строительной кампании, при благоустройстве дворовых территорий, общественных пространств, то на сегодняшний день администрацией города принимаются все меры для того, чтобы сделать проход и проезд для таких граждан наиболее удобным. Недавно встречались с представителями общества инвалидов – прямо на участке где ремонтные работы ведутся – определяли самые наболевшие моменты. В данном случае было принято коллективное решение по внесению нового регламента устройства пандусов. С этого года они будут делаться единообразными где бы они не находились – дворовая ли это территория или магистраль. Есть требования при устройстве пандусов для инвалидов, я имею в виду магазины, общественные здания, но зачастую они делаются для галочки: не соблюдаются углы, ширина полноценная. Поэтому будем следить за этим, чтобы пандус не превращался в трамплин, по которому не каждый здоровый человек поднимается. Были также обращении от руководителей общественной организации инвалидов пандусам съездам на набережной Амура – тоже достаточно неудобно сделаны. Тоже сейчас разрабатываем мероприятия и проектные решения, которые помогут в этом плане сделать проще».

Посмотреть марафон онлайн можно будет в прямом эфире в инстаграм-аккаунте @amur.info, а также на Youtube-канале Amur.info. Трансляция продлится до 14 часов.

Организаторы призывают всех неравнодушных людей воспользоваться возможностью онлайн-перевода средств для лечения больных детей. Все просто - перечислить средства абоненты МТС и Билайна могут на короткий номер 3434 - слово АМУР и сумма перевода. Прямая ссылка на банковский перевод в инстаграм-аккаунте Амур.инфо. Также необходимо убедиться, что на мобильном балансе достаточно средств. После денежного перевода на балансе должно остаться не менее 50 рублей – это требование большинства мобильных операторов. Допустимый размер пожертвований через СМС составляет от 10 рублей до 15 000 рублей.

Либо можно сделать пожертвование с помощью банковской карты https://www.amurdetfond.ru/#forma Участие в телемарафоне может принять любой желающий – как частное лицо, так и компания.

В этом году задача марафона – собрать деньги на программу амурского отделения Российского детского фонда «Здоровый ребенок», в рамках которой 30 детей с диагнозом ДЦП пройдут курс кинезиотерапии в детской городской больнице Благовещенска. Всего в Приамурье проживают более 400 малышей, страдающих ДЦП. На один курс для 30 ребятишек необходимо более 500 тысяч рублей.

В ходе марафона ведущие расскажут о пятерых из них, это Арина Королькова, Даша Сибилева и Леша Дзевенис из Благовещенска, Кирилл Чуйко из поселка Серышево, Богдан Лысенко из Белогорска.

В общей сложности, о желании внести личный или коллективный вклад заявили более 30 участников - это политики, депутаты, предприниматели, общественники Благовещенска. Они пожертвуют деньги на помощь детям, а также расскажут, почему решили поучаствовать в благотворительной акции.

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#Крылья

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Марафон Крылья

Губернатор Амурской области принял участие в благотворительном марафоне «Крылья»
Марафон Крылья

Началась прямая трансляция благотворительного марафона «Крылья»
Марафон Крылья

Амурский благотворительный марафон «Крылья» стартовал с отметки в 150 тысяч рублей
Марафон Крылья 3

Помогай: на Амур.инфо 27 июня пройдет VII благотворительный марафон «Крылья»
Комментарии
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  • Демидыч

    Демидыч
    1 час назад

    к Имамееву приучают

  • Лелик и Болик

    Лелик и Болик
    1 час назад

    "Кылья" или все таки "Крылья". Вы уж определитесь выпускники факультета Журналистики).

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    за медаль рубится)))

  • Жужжа

    Жужжа
    1 час назад

    АИ, хватит этого говнюка восхвалять!!!! Вам заплатил? Работала не один год с ним. Ган ..н. Ни одно слово,даже ни фразы, не исполнил. Только деньги. Запросите инфо в ИФНС по г. Благовещенску, по аффелированным компаниям, в т.ч. ООО "ДСК", кто сейчас является "подрядчиком" городского коллапса.И сколько САР не доплатило налогов, и почему Имамеева до сих пор не привлекли к уголовной ответственности.За свои слова несу полную ответстственность. И такого Главу Вы хотите в городе?

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    выходит в мэры идеально подходит......

  • Удача

    Удача
    1 час назад

    а главпочтамт? Там когда пандусы появятся?

  • Жужжа

    Жужжа
    1 час назад

    Удачаа главпочтамт? Там когда пандусы появятся?


    Вам только на Главпочтам. Привет..

  • На амуринфЕ(2)

    На амуринфЕ(2)
    22 минуты назад

    А как же Калита? Она ведь, ЕЩЁ мэр?

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