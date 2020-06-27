Началась прямая трансляция благотворительного марафона «Крылья»

Обновлено: 11:42



На сайте Амур.инфо дан старт VII благотворительному марафону «Крылья». В прямом эфире будет проводиться сбор средств на программу амурского отделения Российского детского фонда «Здоровый ребенок», в рамках которой 30 детей с диагнозом ДЦП пройдут курс кинезиотерапии в детской городской больнице Благовещенска.

Открыла марафон Елизавета Москалец – председатель правления Амурского областного отделения «Российского детского фонда». Она рассказала, что такой вид реабилитации, как кинезиотерапия не входит в систему медицинского страхования, поэтому семьи, где подрастают дети с диагнозом ДЦП, должны оплачивать такое лечение. Вот уже несколько лет в этом помогает марафон «Крылья». Последние годы реабилитацией детей занимаются специалисты Благовещенской городской детской больницы.

За годы марафона лечение прошли уже десятки амурских детей. В пример Елизавета Москалец привела 2014 год – тогда на собранные полмиллиона рублей лечение получили 16 детей, а кинезиотерапевта пришлось приглашать из Екатеринбурга, так как подобных специалистов в Приамурье не было. В 2019 году на телемарафоне собрать удалось около миллиона рублей, часть средств пошла на адресную помощь, часть – на оплату кинезиотерапии уже для 50 детей.

Также Елизавета Ефимовна упомянула, что в ходе марафона помощь будет оказана не только детям с ДЦП. В качестве участия в марафоне, в бассейне «Надежда» приняли решение взять четверо детей на годовые занятия со скидкой в 50 %.

Что касается детей с ДЦП, то в Амурской области их более 400. На один курс для 30 ребятишек необходимо более 500 тысяч рублей.

В ходе марафона ведущие расскажут о пятерых из них, это Арина Королькова, Даша Сибилева и Леша Дзевенис из Благовещенска, Кирилл Чуйко из поселка Серышево, Богдан Лысенко из Белогорска.

В прямом эфире марафон проходит в инстаграм-аккаунте @amur.info, а также на Youtube-канале Amur.info. Трансляция продлится до 14 часов.

Из-за коронавируса в текущем году акция проходит в непривычном формате. Часть участников будет общаться с ведущими по видеосвязи, некоторые придут в студию прямого эфира, но с соблюдением профилактических мер.

В общей сложности, о желании внести личный или коллективный вклад – пожертвовать деньги на помощь детям – заявили более 30 участников: политики, депутаты, предприниматели, общественники Благовещенска.

Традиционно свой вклад в здоровое будущее маленьких амурчан внесли благовещенские автоклубы. Из них 15 уже передали 61 тысячу 550 рублей, а еще три клуба передадут деньги в день марафона – 27 июня.

Из-за угрозы распространения COVID-19 организаторы отказались от традиционных культурных мероприятий в общественных местах и пунктов сбора при них. В этом году «культурный партнер» марафона - Амурская областная филармония открывает свою студию, которая на протяжении трех часов также будет поддерживать уровень внимания своими лучшими номерами.

Организаторы призывают всех неравнодушных людей воспользоваться возможностью онлайн-перевода средств для лечения больных детей. Все просто – перечислить средства абоненты МТС и Билайна могут на короткий номер 3434 – слово АМУР и сумма перевода. Прямая ссылка на банковский перевод в инстаграм-аккаунте Амур.инфо. Также необходимо убедиться, что на мобильном балансе достаточно средств. После денежного перевода на балансе должно остаться не менее 50 рублей – это требование большинства мобильных операторов. Допустимый размер пожертвований через СМС составляет от 10 рублей до 15 000 рублей.

Либо можно сделать пожертвование с помощью банковской карты https://www.amurdetfond.ru/#forma Участие в телемарафоне может принять любой желающий – как частное лицо, так и компания.

С 2014 года на благотворительном марафоне «Крылья» было собрано более 3 миллионов 800 тысяч рублей. На эти средства 210 маленьких амурчан прошли курс лечения методом кинезиотерапии.